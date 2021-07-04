В Шотландии выставили на продажу заброшенную деревню с привидением 1 4.07.2021, 19:10

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Стоимость необычных руин — около 173 тысяч долларов.

На участке площадью около 1,2 га находится несколько разрушенных построек. В частности, остатки старой мельницы, пекарни, церкви и господского дома, в котором в конце 1600-х годов жила некая Мэри Кэмпбелл, пишет «Вокруг света. Украина».

Руины деревни Лоуэрс расположены на берегу озера Лох-Тей в центральном нагорье Шотландии.

Дама прославилась своими предсказаниями. Пророчества касались как недалекого будущего ее современников, так и развития событий на несколько веков вперед. Например, Мэри Кэмпбелл сказала, что привезенные издалека камни, предназначенные для строительства церкви, не будут использованы по назначению. И действительно – лодка со строительным материалом утонула во время шторма прямо возле берега. Она также упоминала об «огненных экипажах на перевале Драмочтер», предсказав тем самым, как считается, появление железной дороги. Еще одно из пророчеств было о том, что «корабль, ведомый дымом, затонет в озере Лох-Тей и унесет с собой много человеческих жизней». Исследователи не нашли никаких записей о кораблекрушении на озере, но решили, что Мэри Кэмпбелл предсказала появление пароходов.

В каком году умерла пророчица, неизвестно. Но местные жители верили, что она осталась жить в своем доме как призрак. Привидение прозвали леди Лоуэрс.

Со временем деревня пришла в упадок. По данным переписи, в 1841 году в Лоуэрсе оставалось только 17 человек, в 1891-м – 7, а к 1926 году она была полностью заброшена.

Стоимость необычных руин – около 173 тысяч долларов.

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