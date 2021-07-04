Епископ Буткевич рассказал, какой знак послал Бог белорусам пожаром в Будславском костеле 4.07.2021, 19:18

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Он начал проповедь с цитаты белорусского классика Якуба Коласа.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси Олег Буткевич возглавил ночную мессу на Будславском фестивале, которой предшествует традиционное шествие со свечами.

Приветствуя всех участников феста, глава белорусского католического епископата отметил, что в это неспокойное и трудное время, омраченное пандемией, социально-политическим кризисом в стране и недавним пожаром в Будславском костеле, сюда приехали верующие и принесли боль своих сердец божьей матери, которая их утешает.

Он начал проповедь с цитаты белорусского классика Якуба Коласа: «Мой родны кут, як ты мне мілы…»

Затем Буткевич рассказал, что видит божий знак в пожаре в Будславском костеле.

– Вопрос о Божьей власти действительно венчает вопрос нашей веры: так же, как крыша венчает все здание. И вот он, знак у нас перед глазами: сгоревшая крыша Будславской базилики, – сказал пастор, его цитирует портал catholic.by.

– Базилика, которая является символом, знаком нашей веры осталась без крыши из-за пожара. Пусть этот инцидент поднимет перед нами вопрос об авторитете Бога. Пусть восстановление кровли Будславской святыни станет символом и знаком воссоздания и укрепления авторитета Бога в нашей личной и общественной жизни. И пусть сам Будслав всегда будет для нас «родным кутом», где может отдохнуть каждая человеческая душа, примирившаяся с Богом, – пояснил Буткевич.

Напомним, что пожар в Будславском костеле произошел 11 мая. Будславский костел – уникальный для Беларуси храм. Это одна из трех малых базилик во всей республике. Такой титул святыне в Будславе присвоил папа римский Иоанн Павел II в 1994-м году. Несколько лет назад проходящий каждое лето в костеле и около него Будславский фест попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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