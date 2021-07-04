Американский банк случайно отправил клиенту $50 миллиардов 12 4.07.2021, 19:27

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На протяжении нескольких дней семья Даррена Джеймса была одной из самых богатых в мире.

12 июня житель Луизианы Даррен Джеймс узнал, что на банковском счету его жены по ошибке появились $50 млрд ($3,6 трлн руб.). Банк четыре дня выводил деньги со счета, однако в семье за это время не потратили ничего из случайно переведенной суммы. Об этом сообщает Fox 11 Los Angeles, сообщает Еsquire.

Сначала 47-летний американец надеялся, что деньги оставил неизвестный дальний родственник, однако позже в семье смирились с тем, что получили деньги по ошибке, и связались с представителями банка. «Мы знали, что это не наше. Мы не заработали эти деньги, поэтому ничего не могли с ними сделать», — сказал Джеймс. Кроме того, мужчина раньше работал в местном департаменте общественной безопасности и знал, что трата таких денег будет считаться кражей.

Банк вывел $50 млрд со счета семьи только 15 июня, и все это время Джеймс и его жена были одними из самых богатых людей мира. «Это было прекрасное чувство, когда я увидел, что в нашем аккаунте много нулей. Было приятно увидеть, как это выглядит», — заявил Джеймс.

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