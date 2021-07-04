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Ничего личного, Владимир, только бизнес

  • Telegram-канал «Серпом По»
  • 4.07.2021, 19:52
  • 4,084
Ничего личного, Владимир, только бизнес

Вот вам и вся стратегия национальной безопасности.

Путин Эрдогану туристов вернул. А Эрдоган начал строить Зеленскому корвет и вот-вот поставит новую партию беспилотников Bayraktar.

Ничего личного, Владимир, только бизнес.

Вот вам и вся стратегия национальной безопасности. Когда назло Западу настоящее шампанское запретить называть шампанским можно. А отказать Эрдогану, который уже этими самыми беспилотниками помог Азербайджану отжать Нагорный Карабах у российского союзника - Армении - нельзя.

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