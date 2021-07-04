«Белтелеком» повышает цены на услуги связи 1 4.07.2021, 20:01

1,204

Предыдущее повышение стоимости услуг этой компании было в декабре прошлого года.

Услуги связи от компании «Белтелеком» подорожают с 13 июля. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Так, абонентами придется платить больше за эфирное телевидение, абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс), телефонию по IP-протоколу «Максифон».

Кроме того, увеличатся тарифы и на справочно-информационные услуги, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

Новые цены, которые начнут действовать с 13 июля, опубликованы на сайте компании.

Напомним, что предыдущие повышение цен на услуги «Белтелекома» произошло в декабре 2020-го. Тогда подорожали интернет и междугородние звонки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».