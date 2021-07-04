Как белорусы болели под желто-синим флагом за Украину 1 4.07.2021, 20:45

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И дело не только в футболе.

Исход матча Украина — Англия верно предсказывал даже кабан Элвис из Бристольского зоопарка. Игра закончилась со счетом 0:4, и не в пользу Украины. Но мы собрались на фан-зоне стадиона "Динамо" не ради счета, а чтобы поболеть за ближнего, пишет сайт "Еврорадио". И очередь выстроилась такая, что уже через пять минут хотелось попросить у всех сертификаты о вакцинации.

Первое разочарование: болельщиков больше не пускают на газон стадиона "Динамо". Теперь он со всех сторон обтянут красными лентами. Сидеть на беговой дорожке не так приятно и удобно, как на зеленой травке. Белорусы ворчат и садятся там, где можно.

Найти тех, кто болел в тот вечер за Украину, было не сложно: они прыгали с флагами, они кричали "Украина!", они нарисовали "жовто-блакитные" полоски на щеках.

— Это качественный футбол, хорошая работа тренера и сплоченность фанатов, — рассказали журналистам трое болельщиков в очереди за шаурмой. — Белорусы сейчас чувствуют поддержку Украины, и это приятно, берет за душу. Хочется чем-то отплатить. И хоть мы не можем сделать этого от имени всей страны, но можем хотя бы поддержать Украину в футболе.

У Андрея кроме флага есть еще и татуировка тризуба на руке. Спрашивать, кого он поддерживает, не стоит. Стоит спросить, почему целый стадион сегодня болеет за ту же команду, что и он.

— С флагами Украины сегодня пришли очень разные люди. Есть молодые ребята, которые аполитичны, которые просто пришли посмотреть футбол. А есть рослые бывалые мужики. Они здесь не из-за футбола. Для них это о политике, они поняли, что к чему.

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