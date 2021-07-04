Алексей Венедиктов: У Путина есть проблема 4 4.07.2021, 20:47

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Главред «Эха Москвы» считает, что в провале вакцинации в России есть вина главы Кремля.

Президент России Владимир Путин не признает ошибок, допущенных, в частности, в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил 1 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"У Владимира Владимировича, на мой взгляд, есть проблема – не признает своих ошибок. Он ошибся в том, что он вовремя – я думаю, что он это понимает, – не призывал вакцинироваться. Он ошибся в том, что он говорил о том, что мы победили [COVID-19]. Ну, что ему, правда, сказали. Неважно. Ты отвечаешь. Он ошибся в этом. Он знает, что люди это помнят", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" считает, что Путину следовало вакцинироваться публично.

"Он ошибся в том, что он не показал, как его вакцинировали. Ну и что? Что такого показать, как тебя колют? Ты с голым торсом на лошади ездишь и плаваешь... Если куда-то еще, можно не показывать, Владимир Владимирович. А в плечо можно и показывать. Не согласен с ним. И он не признает ошибок. Он публично не признает ошибок. И если ему сейчас кто-то говорил, что надо было раньше, он – сквозь зубы. Он уверен, все равно победим, все равно будем лучше всех. В нем это есть. Поэтому вот так он себя и ведет, на мой взгляд. Мое наблюдение показывает, что причина в этом", – объяснил Венедиктов.

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