Роналду определился с клубом, в котором продолжит карьеру 4.07.2021, 21:42

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С 2018 года португальский футболист выступает за туринский «Ювентус».

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Кришитану Роналду определился со своей дальнейшей футбольной карьерой, сообщает La Gazzetta dello Sport, сообщает «Новое время».

По информации источника, Роналду решил продолжить свои выступления за «Ювентус».

Португалец намерен продлить контракт, который действует до 30 июня 2022 года, еще на один сезон.

Отмечается, что стороны вступили в переговоры, а агент Роналду Жорже Мендеш уже сообщил руководству туринского клуба о намерениях своего клиента пролонгировать действующий контракт.

Роналду перешел в Ювентус из Реала в 2018 году. С тех пор вместе с туринским клубом он дважды становился победителем чемпионата Италии.

В прошлом сезоне он провел за команду 44 матча, забив 36 голов.

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