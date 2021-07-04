Страна украденных этикеток 4 Telegram-канал «СерпомПо»

4.07.2021, 22:10

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И засияет жизнь эпохой золотою.

Французский производитель шампанского Moet Hennesy, остановивший было поставки в Россию, взвесил обстоятельства и решил продолжить поставки, написав на бутылках – «игристое вино».

Что с чудаками спорить?

Хотят называть свой российский игристый суррогат «шампанским»? На здоровье. Это же только для россиян. А «Вдову Клико» или «Моет» как ни назови, всем известно, что это – шампанское.

Но формула, конечно, гениальная.

Ее можно обобщить.

Например, принять закон, в котором записать, что истинные «Мерседесы» производятся только в России. А то, что поставляет сюда «Мерседес», должно носить шильдик ВАЗ.

С космосом продвинуться. Законом определить, что Илон Маск в России и только для России это Дмитрий Рогозин. А настоящего Маска на российском ТВ можно переименовать в Рогозина.

Еще следует, конечно, произвести манипуляцию со сборной России по футболу – фамилию Дзюба поменять на Роналду и т.п.

Обклеить страну украденными у других этикетками достижений. Твердо закрепить этот порядок законами. Не согласен - иностранный агент. «И засияет жизнь эпохой золотою».

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