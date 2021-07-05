Bloomberg назвало страну с самыми высокими темпами вакцинации от COVID-19 1 5.07.2021, 7:34

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И это не США, и не Израиль.

Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации от COVID-19, цитирует Bloomberg «Новое время».

По данным агентства, в стране сделали 15,5 миллионов прививок. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

На втором месте — Сейшельские острова. Здесь вакцинировали 71,7% населения.

ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

В то же время программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.