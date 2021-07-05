Давайте бороться всеми средствами и методами1
- Telegram-канал «Баста!»
- 5.07.2021, 7:39
- 1,964
Продолжаем наносить удары по усатому террористу
Для победы необходимо действие. Без действия - не будет победы.
Друзья! Обсуждайте актуальные проблемы, стройте планы и вырабатывайте стратегию сопротивления на дворовых встречах и собраниях.
Продолжаем наносить удары по усатому террористу и его фашистской своре! Давайте бороться всеми средствами и методами! Мы обязательно победим!
Жизнь без свободы - ничто!
Telegram-канал «Баста!»