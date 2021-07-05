Давайте бороться всеми средствами и методами 1 Telegram-канал «Баста!»

5.07.2021, 7:39

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Продолжаем наносить удары по усатому террористу

Для победы необходимо действие. Без действия - не будет победы.

Друзья! Обсуждайте актуальные проблемы, стройте планы и вырабатывайте стратегию сопротивления на дворовых встречах и собраниях.

Продолжаем наносить удары по усатому террористу и его фашистской своре! Давайте бороться всеми средствами и методами! Мы обязательно победим!

Жизнь без свободы - ничто!

Telegram-канал «Баста!»

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