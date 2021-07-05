Лед тронулся Максим Березинский

5.07.2021, 8:17

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Максим Березинский

Уволить всю команду – невозможно, потому что иначе получится рукотворная забастовка.

Руководитель белорусской и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился в «Фейсбуке» мнением о первых откликах действующих и бывших футболистов чемпионата Беларуси в поддержку арестованного журналиста Александра Ивулина.

«О, счет открыт. Есть первый футболист высшей лиги, который поддержал Ивулина – это Саша Холодинский из «Спутника». Респект. Саша из той самой бойкой банды Жуковского, которая наделала шума в первый свой год в высшей лиге. Теперь Жуковский в БАТЭ (там чуть ли первыми подписал все провластное письмо и даже отметились на ВНС), и сетует на то, что поле в матче с «Витебском» было не той системы. Тоже позиция.

Также поддержали главный тренер «Руха» Кирилл Альшевский и Виталик Трубило, который закончил карьеру. И Дима Мозолевский, который является старшим тренером брестского «Динамо». Еще один футболист этой команды Виталий Гайдучик покинул команду. Комментировать историю он пока не хочет. Но точно знаю, что на команды продолжают давить с подписанием провластного письма. Пока эти факты просто перечислим через запятую.

Ну, что же, лед тронулся, господа футболисты. 0,003 процента футболистов высшей лиги высказались. А жена Стасевича продолжает выкладывать веселые фотографии... Еще одну интересную историю рассказал Рома Шевцов про другого футболиста. Человек за рубежом, но слова поддержки высказать опасается. Видимо, обсомтревшись покушения на Азаренка.

Да, кстати, с Холодинским, Альшевским и Мозолевским все еще ничего не случилось. Они на свободе и их не уволили. Но если их уволят, то это будет на совести тех, кто решил «схатаскрайничать». По одному перебить легко, а уволить всю команду – невозможно. Потому что иначе получится рукотворная забастовка, которой они так боятся, – написал Березинский.

Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.

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