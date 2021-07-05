Художница Ольга Якубовская посвятила картину студентке юрфака, выступившей со смелой речью 8 5.07.2021, 8:21

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Фотофакт.

Художница Ольга Якубовская, знаменитая своими картинами с "котиками свободы", посвятила последнюю работу Катерине Винниковой — выпускнице юрфака БГУ. Катерина во время своего выступления на вручении дипломом поблагодарила со сцены политзаключенного Максима Знака и уволенных преподавателей, которые "показали своим примером, кто такой юрист и что такое право".

"В моих работах, как и в любой сказке, предполагается счастливый конец. Мы же все об этом мечтаем, правда? Я бы очень хотела, чтобы те, кто сейчас нападает на свой народ, вспомнили, что они сами — часть этого народа, присягали ему и должны его защищать! Верю, что Добро победит и Справедливость восторжествует!" — написала Ольга Якубовская в Instagram.

Напомним, Катерина Винникова получила 15 суток за свою смелую речь.

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