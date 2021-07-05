Ученые: Древнеиндейское государство Уари расширялось благодаря алкоголю 1 5.07.2021, 8:25

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Американские антропологи исследовали роль алкогольных пиршеств в перуанской культуре Уари в 600–1000 годах нашей эры.

Целенаправленным изготовлением алкоголя люди занялись с переходом к производящему хозяйству, то есть в эпоху неолита. Самые древние сосуды, в которых хранилось домашнее вино или пиво, известны из Китая, Грузии, стран Ближнего Востока. В доколумбову эпоху алкоголь крайне широко распространился в культурах Центральной и Южной Америки, глубоко проникнув в мифологию и систему верований. Например, у ацтеков существовало несколько богов пьянства, пишет сайт N+1.

Во второй половине I тысячелетия нашей эры на территории современного Перу возникла империя Уари (доинскский период). Археологи обнаружили в долине Аякучо несколько десятков поселений этой культуры с небольшими каменными домами, земледельческими террасами и оросительными каналами. В VII–VIII веках территория Уари начала резко расширяться, включив практически все горное Перу.

Ученые из Филдовского музея естественной истории исследовали роль алкогольных пиршеств в культуре Уари в 600–1000 годах нашей эры, которые выступали в качестве одной из основных форм социально-политического влияния. Местные элиты не только варили пиво для общественных мероприятий, но и строили крупные пивоварни в провинциальных городах. Экспансия Уари тесно связана с производством алкогольного напитка, который испанцы называли чича. Его готовили из кукурузы или перуанского перца.

В провинциальном центре Сьерро-Баул расположена древняя пивоварня, которая в общей сложности занимала 400 квадратных метров. Она состояла из отдельных помещений для измельчения и приготовления кукурузы, варки сусла, брожения и хранения, а также употребления самого напитка. В центральном внутреннем дворике археологи нашли дюжины огромных сосудов, вмещавших около 150–300 литров. Пивоварню основали около 650 года нашей эры и закрыли после 1000 года, причем провели церемониальный обряд ее сожжения до основания.

Археологи нашли целый комплекс различных керамических сосудов, связанных производством и потреблением андского пива, особенно чашек и керо. Самый большой кубок для питья достигал объема в 1,5 литра. В стилистике преобладали в основном геометрические мотивы, но в некоторых случаях встречаются изображения бога Посоха. Одна из самых необычных групп сосудов изготовлена в виде человеческих щиколоток и стоп.

Ученые предполагают, что разные сосуды использовались для разных этапов алкогольного пиршества, когда тосты произносились во славу различных божеств. Роль таких праздников для поддержки чувства принадлежности к элите имела решающее значение в провинциальной политике Уари. Антропологи утверждают, что производство и потребление чичи на государственных пивоварнях отвечало экспансионистской политической стратегии Уари.

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