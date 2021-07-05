Рефинансирование долга: европейский рынок закрыт, а перспективы российского — очень туманные 1 5.07.2021, 8:48

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Крупные игроки просто не захотят иметь дела с токсичными активами.

По данным Министерства финансов Беларуси, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня составил 18,1 млрд долларов. Рефинансировать его правительство планирует, в том числе, за счет новых государственных заимствований, пишет сайт naviny.by.

Европейский финансовый рынок закрыт

Белорусские власти привлекают финансирование путем размещения гособлигаций, так называемых евробондов, на западных рынках уже более десяти лет. Последние два выпуска евробондов инвесторы купили летом прошлого года, накануне президентских выборов в Беларуси.

По словам заместителя министра финансов Ольги Тарасевич, размещение было весьма успешным. «Удалось не только выполнить, но и перевыполнить план по привлечению заимствований. Было размещено два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов, а также осуществлен выпуск облигаций на российским рынке на сумму 10 млрд российских рублей», — говорила замминистра, выступая 19 марта на круглом столе «Долговой рынок Республики Беларусь».

Более 75% белорусских евробондов купили крупные британские и американские управляющие компании и инвестфонды. При этом спрос на белорусские гособлигации в четыре раза превысил предложение.

Однако с августа 2020 года ситуация на европейском рынке ценных бумаг в отношении Беларуси сильно изменилась. Западные страны, не признав результаты президентских выборов и реагируя на насилие в отношении участников белорусского протестного движения, стали вводить санкции и проводить активную кампанию по информированию держателей белорусских гособлигаций о ситуации в Беларуси.

Представители белорусской оппозиции также неоднократно призывали западных инвесторов избавляться от белорусских гособлигаций и даже настаивали на их досрочном погашении. Некоторые на призыв откликнулись, например, датский BankInvest продал белорусские бонды.

Но массово сбрасывать долговые бумаги Беларуси зарубежные инвесторы не спешат: распродавать евробонды, доходность по которым весьма привлекательна, им невыгодно.

Вероятность, что Беларусь при таком неблагоприятном информационном фоне захочет выпустить новые еврооблигации, очень низкая — в этом случае евробонды будут выпускаться под гораздо большие проценты. И, конечно, вряд ли солидные банки захотят организовывать эмиссию токсичных белорусских бумаг, рискуя своим имиджем.

Каковы перспективы на российском рынке?

В такой ситуации рассчитывать на заимствования Беларусь может только на российском фондовом рынке.

Ранее Минфин анонсировал «организационные мероприятия для обеспечения возможности размещения облигаций на территории России».

13 мая Александр Лукашенко подписал указ № 183, согласно которому власти Беларуси намерены разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей, что составляет более 1,35 млрд долларов по текущему курсу. Документ принят «в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь».

Совету министров поручено осуществить в 2021—2023 годах «привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней».

Организаторами эмиссии, согласно постановлению Совета министров № 358, станут «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «БКС Банк», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», «СКБ-Банк», «Совкомбанк», «Универ Капитал» и «Промсвязьбанк».

Полученные от размещения госбумаг средства будут зачислены на банковский счет Министерства финансов Беларуси, открытый в российском «Газпромбанке».

По мнению аналитиков, разместить облигации на 100 млрд российских рублей будет сложно, даже с учетом того, что процесс растянут на три года .

Старший финансовый аналитик Kroll (Германия) Максим Адаскевич в комментарии для Onliner.by привел пример Казахстана, который недавно с трудом завершил размещение облигаций на российском рынке на сумму, эквивалентную 550 млн долларов. При этом, обратил внимание эксперт, экономика Казахстана втрое больше нашей и международный кредитный рейтинг у страны существенно выше белорусского.

«Беларусь же ранее размещала на российском рынке только небольшие выпуски — на сумму около 140 млн долларов каждый», — отмечает аналитик.

Какое количество облигаций продаст Минфин в итоге, зависит «от готовности соглашаться на более высокую ставку», уверен Адаскевич. Он напомнил, что предыдущие выпуски белорусских госбумаг на российском рынке продавались со ставкой доходности около 8,5%, а сейчас, возможно, придется согласиться на ставку в 9-10%, предполагает аналитик.

Хотя есть версии, что размещение белорусских гособлигаций на российском рынке может иметь политический подтекст. Российская финансовая система во многом похожа на белорусскую, и если сверху будет спущена соответствующая указивка, то вполне возможно, что российские инвесторы выкупят белорусские гособлигации.

Вопрос упирается в процентные ставки

Намерение Минфина подписать с десятью российскими банками соглашение, «во-первых, еще не гарантирует факт размещения», отметил старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб, «а во-вторых, ничего не говорит нам о том, какая будет доходность этих облигаций, и сколько белорусскому государству придется платить российским инвесторам за возможность занять у них деньги».

«Банки — организаторы размещения не покупают эти облигации, они, как посредники, занимаются размещением и ищут покупателей, за это берут комиссию. А вот покупатели, с учетом того, что белорусскому правительству больше обратиться особо некуда, могут захотеть большую доходность», — отметил Иосуб.

При этом он заострил внимание на том, что Минфин уполномочил заключить договоры с банками «не первой величины».

«Интересно, что по российским меркам эти банки не то чтобы мелкие, но и в первую пятерку не входят. Видимо, для таких российских грандов как “Сбербанк” или “Банк ВТБ” эта история может быть немного токсичной», — считает эксперт.

С другой стороны, рассуждает аналитик, «сколько банков будет привлекаться — 2 или 150 — не столь уж важно, это технический момент». Чем больше банков, тем теоретически легче нужную сумму привлечь, ведь цель — достичь максимально возможного объема выпуска за три года.

«Главный момент — это привлечь желаемую сумму», — подчеркнул Иосуб. Хотя и эта сумма (менее 500 млн долларов в год), считает эксперт, «не закрывает потребности Беларуси — до санкций для рефинансирования долга нужно было привлекать порядка 2,5 млрд долларов в год».

Кроме того, вопрос упирается в процентные ставки. «Если инвесторов устроит процентная ставка, они дадут деньги, не устроит — не дадут. А ставка, в первую очередь, зависит от рисков невозврата. Есть такое понятие “страновые риски”, в том числе, политические. Я думаю, что в отношении Беларуси эти риски многократно возросли. Соответственно, доходность может быть не очень приятной для Беларуси», — резюмировал Иосуб.

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