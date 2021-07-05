Сугубо ритуальная бумажка 2 Эль Мюрид

5.07.2021, 9:09

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Эль Мюрид

Ни содержания, ни смысловой нагрузки в Стратегии национальной безопасности России нет.

Путин утвердил Стратегию национальной безопасности. Вне зависимости от количества слов и букв в этом документе, само его название вызывает глубокое сомнение в содержательной ценности этого текста.

Стратегия нацбезопасности — штука очень даже понятная. Ничего запредельно заумного в ней нет. Из огромного перечня проблем выделяются базовые — то есть, те, потянув за которые, ты вытягиваешь все остальные. Скажем, базовая проблема российской государственности — несбалансированное противоречие между регионами и центром. Решение — в федерализации страны. В создании договорных отношений с прописанными полномочиями. Уточню — не спущенных сверху (что дали, то можно и отнять), а именно договорных. Консенсусных.

Еще одна базовая проблема столь же предельно очевидна — полное устранение организованной преступности из всех структур власти. До тех пор, пока бандиты и убийцы, воры и преступники приватизируют государственную власть — страну так и будут выносить, как квартиру. Решение — в полной дисквалификации всех, кто будет даже заподозрен в связях с организованной преступностью, создание механизма-фильтра, не пропускающего во власть любого, кто имеет отношение к этой страте общества.

Финансовая сфера — здесь с базовой проблемой вопросов тоже нет. Государство не контролирует эмиссию национальной валюты. Значит, про проекты развития можно сразу и смело забывать. Навсегда. У вас на них никогда не будет денег.

Государственная безопасность. Что с ней не так? Да то, что кругом враги. Нельзя, просто невозможно защитить безопасность страны, если у вас все окружающие вас страны — сплошь враги, и внутри страны куда ни посмотри — либо иностранные агенты, либо разные бунтовщики против стабильности. Если все вокруг вас — враги, то дело не во врагах, а в вас. Вы определитесь вначале с перечнем угроз, а потом решайте задачи сообразно ему. Обратная ситуация — презумпция враждебности — заводит любую стратегию госбезопасности в тупик. Нельзя воевать со всеми.

Десять-пятнадцать базовых противоречий и краткая формулировка их разрешения — это стратегия национальной безопасности, так как наличие несбалансированных базовых проблем — это и есть чистой воды угроза. Не враг из-за угла, а неразрешимая проблема — вот ключевая угроза.

Есть что-нибудь в "Стратегии" про базовые проблемы и противоречия? Нет. Там все больше про скрепы, духовность и традиционные ценности. И кругом враги. Я вас умоляю — если вор из подворотни начинает составлять списки ценностей, то кроме куполов на груди и крестов на плечах, он никакой другой духовности и не вспомнит. Потому как просто не знает.

В общем, как по мне — данный документ есть сугубо ритуальная бумажка, не имеющая под собой ни содержания, ни смысловой нагрузки. Положено что-то там такое иметь — вот, пожалуйста. Ссылочка. Что вам еще надо, холопы?

Эль Мюрид, Telegram

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