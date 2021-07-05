В Беларуси «поломались» настроения бизнеса 5.07.2021, 9:20

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Усиление пессимизма в промышленности совпало по времени с анонсами и введением санкций ЕC.

Госорганы опубликовали данные об индексах экономических настроений в Беларуси. Промышленность перестала быть позитивным пятном на общей карте, пишет сайт banki24.by.

Индекс экономических настроений — это индикатор, который власти используют для отслеживания экономической активности в стране. Индексы строятся на основе балансов ответов выборки предприятий относительно состояния дел и перспектив развития в экономике.

В свою очередь, баланс ответов — это разница между количеством ответов типа «больше» (улучшилось, увеличилось, высокое, хорошее) и ответов типа «меньше» (ухудшилось, уменьшилось, низкое, плохое).

Данная разница соотносится к общему количеству значимых ответов. Другими словами, чиновники отбрасывают пустые (незаполненные) анкеты и варианты ответов типа «не знаю». Если разница положительна, то преобладают ответы типа «больше», если отрицательно — ответы типа «меньше». При полном равенстве получается нуль.

Понятно, то в периоды экономического спада и пессимизма у предприятий балансы ответов как правило ухудшаются, а в периоды роста и оптимизма — улучшаются. Так можно оценивать экономические настроения бизнеса.

В Беларуси кроме сводного индекса настроений считают еще и отраслевые — по промышленности, торговле, строительству и транспорту. Выборка властей главным образом охватывает предприятия-флагманы.

Также индексы настроений проходят через сглаживание на сезонность. Дело в том, то в некоторые месяцы при прочих равных условиях настроения почти всегда будут лучше, чем в другие. Это искажение снимает поправка на сезонность. Так становится виден сам тренд без учета влияния календарных факторов.

Опросы предприятий идут каждый месяц с 2005 года. По итогам июня 2021-го сводный индекс экономических настроений (после сглаживания) составил минус 1,3. Это ухудшение показателя по сравнению с майским — тогда было минус 0,4.

Среднее историческое значение сглаженного индекса за 2005—2021 гг. равно +3. С лета 2019 года (то есть фактически 2 года) экономические настроения в реальном секторе остаются ниже данной отметки. Более того, прервался тренд на улучшение настроений, который наметился в ноябре—декабре 2020 года.

Падение общего индекса настроений обеспечили предприятия промышленности. В этой отрасли экономики индекс за июнь 2021 года составил +3,9, что ниже, чем в мае 2021-го (+7,7) и ниже, чем среднее историческое значение (+5,1).

Примечательно, что усиление пессимизма в промышленности совпало по времени с анонсами и введением санкций Евросоюза против Беларуси. За прошлый месяц ЕС принял четвертый пакет точечных санкций в отношении конкретных персоналий и пакет секторальных по отраслям.

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