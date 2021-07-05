Возле нового автомобильного моста в Гродно провалился участок дороги 4 5.07.2021, 9:27

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И это не единственное происшествие в городе, пострадавшем от стихии.

Новый автомобильный мост в Гродно по планам должен был открыться в субботу, 3 июля. Но в итоге торжественное перерезание ленточки перенесли на более поздний срок. Но зато уже в пятницу была открыта прилегающая к мосту дорога от проспекта Янки Купалы к развязке Погораны-Кошевники. Сильный и продолжительный ливень, случившийся в воскресенье в Гродно, обнажил проблемы и на уже открытом участке, и на еще закрытом, пишет newgrodno.by.

Сначала подтопило новую развязку возле Погоран. Одни автомобилисты оказались осторожными, а вот водитель BMW рискнул и застрял среди водной массы. Девушке-пассажирке пришлось выбираться из салона через окно, а саму машину вытаскивал эвакуатор. Сам же салон тоже частично залило водой.

С трудом выстоял под напором стихии и один из тоннелей под мостом. Грунт там просто сполз к проходу.

А уже к вечеру случился провал. Практически под землю ушел участок новой дороги, нещадно побитый ливнем. Вместе со свежим асфальтом обрушился фонарный столб.

Место провала немедленно огородили, но сам факт случившегося, мягко говоря, настораживает.

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