Главный тренер «Руха» поддержал журналиста Александра Ивулина 5.07.2021, 9:52

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Александр Ивулин

Кирилл Альшевский высказался в поддержку — не единственный представитель белорусского футбола, высказавший слова поддержки.

Главный тренер «Руха» Кирилл Альшевский поддержал арестованного журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина.

Как передает корреспондент Tribuna.com, после окончания пресс-конференции Альшевский поддержал Ивулина, сказав: «Саше Ивулину – сил».

Ранее первым из представителей высшей лиги Ивулина поддержал футболист «Спутника» Александр Холодинский, а также завершившие карьеру игроки Дмитрий Мозолевский и Виталий Трубило.

Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.

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