Какие подержанные авто могут купить белорусы за $5-6 тысяч 1 5.07.2021, 10:09

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Репортаж с минского авторынка у станции метро «Борисовский тракт».

Машины стоимостью 5000-10.000$ – самый ходовой товар на рынке подержанных авто. Автобизнес посмотрел, что и в каком состоянии продается по нижней планке этого сегмента, за 5000-6000$. Для этого журналисты очередной раз отправились на площадку у станции метро "Борисовский тракт".

Чтобы сделать подборку автомобилей разных лет и состояний, оказалось достаточно зайти в первый же автохаус. Основная масса представленных в продаже машин как раз и стоит от 5000 до 10.000 у.е. Предложений за 5000-6000$ также в достатке. Большинство машин за эту цену – 10-15-летние, поэтому чудес в виде кузова полностью в заводском окрасе ждать не приходится.

Так или иначе, но все машины крашены, одни – локально, другие – полностью. Удивляться нечему, для возрастных машин это нормально, даже трех-пятилетки с европейских аукционов бывают крашеными. В целом большинство машин сделано хорошо, нет бросающейся в глаза плохо затертой шпатлевки и откровенного мусора под лаком.

Крашеные и бодрые

Начнем с Audi A4 B6, выпущенного в 2001 году, с двухлитровым бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией за 4990$. Пробег – 361.000 км, поверим на слово. Ни для кого не секрет, что кузова данной модели, как говорится, очень не очень, эта машина также не избежала полной перекраски. Но возраст берет свое – на кромках дверей и внутренней стороне крыльев видна ржавчина.

В целом визуальное состояние автомобиля неплохое, салон со скидкой на возраст тоже выглядит нормально, но некоторые элементы управления порядком изношены. Подкапотное пространство у всех машин вымыто, поэтому сказать что-то о запотеваниях и потеках масла невозможно.

Рядом с Audi стоит Peugeot 407 2005 года выпуска с дизельным двигателем 2.0 и МКПП. Заявленный пробег составляет 224.000 км, цена – 5750 у.е. А вот у "французов" с кузовами все в порядке, хотя и эта машина не избежала перекраски. Но покрашено хорошо. И салон сохранился в достойном состоянии.

Suzuki SX4 не самая распространенная на наших дорогах машина. 2009 год, 1.6 бензин, "механика", 179.000 км пробега. Цена – 5990$. Внешне автомобиль выглядит привлекательно, у него красивый цвет, но без крашеных элементов не обошлось. Как минимум покрашен край капота, но чтобы это увидеть, надо внимательно всматриваться. Салон у машины сохранился хорошо.

Mazda 3 BK, не видевших кузовных работ, в стране, наверное, уже не осталось. Эта модель известна своими откровенно гниющими кузовами, поэтому угадать причину перекраски данного экземпляра несложно. За машину 2006 г.в. с двухлитровым бензиновым двигателем и МКПП, имеющую заявленный пробег 250.000 км, хотят 5350$. Внутри автомобиль оставляет приятное впечатление.

А вот на Toyota Yaris 2008 года ничего не бросилось в глаза, кроме перекрашенных порогов. Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель и автоматическая коробка передач – интересный вариант для девушек, тем более что Yaris с этой связкой довольно бодр. За машину с заявленным пробегом 173.000 км просят 5850$.

Идем дальше – видим Opel Zafira 2002 г.в. с дизелем 2.0 и МКПП. Пробег якобы 223.000 км, цена – 4850$. Неожиданно для почти 20-летнего автомобиля, но эта Zafira в очень неплохом состоянии и, похоже, с большего в "родной" краске. Но капот сильно посечен камнями. Достойно выглядит и салон, жаль только, что комплектация очень скромная.

Рядом с Zafira стоит Renault Espace 2003 года с 1,9-литровым дизелем, который по праву считается очень надежным и при этом недорогим в обслуживании. Машину с механической КПП и пробегом 261.000 км продают за 5290$. У этого автомобиля не очень хорошо подкрашены обе правые двери и довольно изношенный салон.

6150$ хотят за Kia Ceed, выпущенный в 2008 году, с 1,6-литровым дизелем и "механикой". Заявлен пробег 251.000 км, что похоже на правду. Как внешне, так и внутри машина выглядит хорошо, придраться не к чему.

Bердикт

Рассмотренные автомобили за 5000-6000$ уже не выглядят откровенно уставшими. Большинство из них находится в неплохом визуальном состоянии, но в силу возраста они не избежали частичной или полной перекраски. Салоны этих машин также в основном достойно сохранились, хотя многолетняя эксплуатация наложила отпечаток и на них. Тем не менее совет при выборе таких машин традиционен: сделать углубленную диагностику, которая может дать повод для торга, и не покупать на последние деньги, ведь 10-15-летний автомобиль может потребовать вложений в любой момент.

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