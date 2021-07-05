В Беларуси растворяется малый бизнес 1 5.07.2021, 10:24

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Еще одна неприятная тенденция для бюджета — падение доли малого бизнеса в наполнении казны.

Власти обнародовали статистику о количестве бизнесов в стране. Эти данные вряд ли могут порадовать бюджет и самих предпринимателей, пишет сайт banki24.by.

Малый бизнес часто называют становым хребтом экономики. Именно из малых предприятий как правило вырастают гиганты типа Microsoft, Alibaba или Tesla. Тем интереснее мониторить динамику малых компаний. Ее можно рассматривать как своеобразный барометр отношения предпринимателей к текущему состоянию дел и перспективам.

Налоговики дали информацию о числе малых предприятий в Беларуси на 1 июня 2021 года. Похвастаться здесь нечем: количество организаций сократилось и к началу текущего года, и к аналогичной дате в 2020-м.

На 1 июня 2021-го чиновники отчитались о 98 738 организациях малого предпринимательства. По сравнению с 1 января их количество упало на 3,4%, к 1 июня 2020 года — на 4%. Есть сокращение и к 1 июня 2019 года — на 5,1%.

Уменьшение количества малых компаний налоговики фиксируют уже несколько лет подряд. Например, по архиву на 1 июня 2015-го число таких организаций составляло 113 879 единиц. Это на 13,3% больше, чем шестью годами позднее.

Основная масса малых предприятий сосредоточена в Минске и Минской области. На 1 июня 2021 года в столице насчитали 39 915 малых компаний, в пристоличной области — 18 441.

Как в Минске, так и в области количество малых предприятий сократилось к предыдущим отчетным датам. В частности, по сравнению с началом 2021 года численность малых компаний упала на 3,9% и 2,6% соответственно, к 1 июня 2020 года — на 3% и 2,9%, к 1 июня 2015 года — на 12,3% и 13,3%.

Падение количества малых бизнесов не выступает как чисто минский феномен. Аналогичные тенденции проявляются на остальных территориях Беларуси.

В Беларуси делят малые компании на малые организации и микроорганизации. В первой группе компаний работают от 16 до 100 человек, во второй — до 15 человек включительно.

По обеим группам отмечается снижение количества бизнесов. На 1 июня 2021 года чиновники насчитали по стране 10 933 компаний с персоналом 16–100 человек и 87 805 компаний с персоналом до 15 человек. По сравнению с 1 января 2021-го их количество снизилось на 3,1% и 3,5%, с 1 июня 2020-го — на 5,5% и 3,8%, с 1 июня 2015-го — на 8,3% и 13,9%.

Может быть малые бизнесы укрупняются и переходят в категорию средних? К таковым в Беларуси относят организации с числом занятых 101–250 человек.

Нет, в этом случае тенденция тоже не на поступательный рост. Сравните: на 1 июня 2021 года чиновники насчитали 2 150 средних компаний, на 1 января 2021-го их было 2 152, на 1 июня 2020-го — 2 149, на 1 июня 2015-го — 2 396.

Тогда остаются три основных варианта: либо малый бизнес банкротится, либо переходит в индивидуальные предприниматели, либо релоцируется в другие страны. Возможно и сочетание вариантов в некотором миксе.

Еще одна неприятная тенденция для бюджета — падение доли малого бизнеса в наполнении казны. Если за 5 месяцев 2020 года малые предприятия обеспечили 25,4% доходов, которые контролировали налоговики, то в 2021-м — уже 24,5%. При этом снижение наполняемости произошло как по малым, так и микропредприятиям.

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