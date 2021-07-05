Видеохит: Бульдог мастерски катается на скейтборде
- 5.07.2021, 10:30
Животное может даже кататься на доске задом наперед.
Домашние зверушки могут стать звёздами интернета по разным причинам. Например, этот бульдог прославился за свою любовь к экстриму, пишет 120.su.
Животное по кличке Бай Цай настолько мастерски освоило катание на скейтборде, что кадры, снятые в Китае, не могут не вызвать восхищение, а то и зависть.
Талантливый четвероногий экстремал готов разгоняться, объезжать препятствия и даже вставать на доске задом наперёд.
Многие зрители отмечают, что дело тут не только в хозяйской дрессировке — скорей всего, главному герою просто нравится передвижение на больших скоростях и выполнение трюков.