Белорусам нечем платить за коммуналку

Белорусам нечем платить за коммуналку6
- 5.07.2021, 10:45
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Задолженность по коммунальным платежам имеет колоссальное число белорусов.
В Бобруйске в одном из многоэтажных домов задолженность по коммунальным платежам имеет 35% жителей, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Причём долги некоторых неплательщиков составляют несколько тысяч рублей. Нет, это не протестная неоплата коммунальных платежей, это просто людям нечем платить, ибо нечем будет кормить себя и детей. Некоторые после зимы взяли кредиты и займы на лето, чтобы оплатить коммунальные платежи.
Не лучше ситуация в Осиповичах: так в одном из многоквартирных домов задолженность у 60% квартир — в среднем пару тысяч рублей. У некоторых долг больше 4000 рублей.
Жители Орши рассказывают, что в некоторых домах не хотят делать ремонт, хотя запросы в 115 висят уже несколько месяцев.