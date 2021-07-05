Путин и перевернутый мир 6 5.07.2021, 10:53

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Виталий Портников

Почему главу Кремля взволновал украинский закон о коренных народах.

В сентябре 2019 у здания Государственного совета российской республики Удмуртия совершил самосожжение ученый Альберт Разин. Его требованием к властям было уделить больше внимания развитию удмуртского языка и культуры.

Одним из возможных поводов, которые заставили Альберта Разина, активного защитника родного языка, пойти на такой отчаянный шаг, стала отмена обязательного изучения национальных языков народов России в школах республик. Тогда представители общественности обратились к руководству Удмуртии с требованием не допустить таких опасных изменений в образовании. Но к ним не прислушались, — пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Владимир Путин гибель Альберта Разина никак не комментировал. Что и не удивительно. Российский президент был сторонником отказа от преподавания национальных языков в республиканских школах.

Однако Путина неожиданно взволновал украинский закон о коренных народах, который создает возможности для национального развития крымских татар, караимов и крымчаков.

Путин в своих комментариях к этому закону акцентировал внимание на ограничении прав россиян. И это, конечно же, откровенная манипуляция.

Принятый Верховной Радой закон имеет совершенно конкретные критерии определения статуса коренных народов. Именно поэтому крымские татары или караимы в нем упомянуты, а россияне или украинцы — нет.

Но, вполне возможно, Путина раздражает сам факт принятия закона о коренных народах. Потому что он наглядно иллюстрирует, как национальная политика Украины начинает отличаться от национальной политики России.

Украинские законодатели задумываются о правах уязвимых этнических групп. А в России содействие национальному развитию касается только малых народов. То есть для того, чтобы о таком народе вспомнили, он должен оказаться на грани вымирания. Другими словами — не создавать «угрозы» для шовинистов. А если у того или иного народа есть возможности развивать свою культуру и язык, предпринимаются законодательные усилия для ограничения таких возможностей.

Вершина российской бюрократической глупости — это когда Государственная дума России запрещает татарскому народу использовать латиницу вместо кириллицы. Потому что во всех языках народов России может использоваться только кириллический алфавит — и точка! И получается, что татарский язык, один из самых высокоразвитых и древних тюркских языков, оторван от других языков своей языковой группы только потому, что так решили в Москве. И это не ограничение прав, ни в коем случае. А ограничение прав в «понимании Кремля» — это отсутствие россиян в перечне коренных народов Украины.

Именно в таком, перевернутом с ног на голову мире, находится Владимир Путин. И своими высказываниями пытается всех нас втянуть в этот перевернутый мир.

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