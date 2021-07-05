Мнение: Капканов на Лукашенко расставлено действительно много 3 5.07.2021, 11:08

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Запущен жесткий отвлекающе-удушающий маневр.

Капканов на Лукашенко расставлено действительно много. «Ожидаем в Крыму» – жесткий отвлекающе-удушающий маневр, пишет Telegram-канал «Минская Семибоярщина». Но на то оно и стратегическое планирование, чтобы делать «долгосрочные закладки» и учитывать реальные перспективы складывающейся обстановки. Подготовочка еще та. Но окончательно решать вопрос будут все же в Бресте, Борисове, Полоцке, Орше, Волковыске и Мозыре. Столица безусловно свое веское слово скажет.

И еще. Пещерное понимание некоторых о роли белорусского народа в построении своего будущего – полный атавизм советско-московского снобизма.

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