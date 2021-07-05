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Умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов

  • 5.07.2021, 11:29
  • 12,508
Умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Фото: РИА «Новости»

Сообщается, что он скончался от последствий коронавируса.

Народный артист РФ Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса, сообщили ria.ru на Мосфильме.

О том, что он заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на его счету около 120 ролей.

Режиссерский дебют состоялся в 1976-ом музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Потом были "Москва слезам не верит", которая в 1981 году получила "Оскар", а также "Любовь и голуби" , "Ширли-мырли" и другие.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

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