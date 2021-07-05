Кому в Минске отключат горячую воду на этой неделе 5.07.2021, 11:36

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Список адресов.

Ну какое лето в Беларуси без отключения горячей воды? Плановые испытания шагают по стране начиная с мая. На этой неделе в игру вступают «июльские» страдальцы, пишет «Онлайнер».

Ниже список всех тех, кто в ближайшие 7 дней останется без горячей воды. Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.

С 5 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Измайловский 2-й пер., 13;

Л. Беды, 39;

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85 к. 1—5, 87 к. 1—2, 95, 97, 99, 99в, 99 к. 1—3, 99 к. 5, 101 к. 1—3, 105, 107, 109 к. 1—2, 111, 113, 115, 117;

Можайского 3-й пер., 11;

Неждановой, 36;

РКМЦ в дер. Ждановичи.

С 6 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Азгура, 3, 5, 8;

Ангарская, 15б, 15в;

Бумажкова, 37а, 39;

Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42а, 42б, 44;

Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Карвата, 10а, 10б, 10в;

КГБ: здание №1, здание №2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус №1;

Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17;

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 22, 24, 30;

Мичурина, 12а, 19, 21, 23, 25;

Молодежная, 1, 1 к. 2, 2, 5;

Партизанский пр., 104а, 133, 135, 146, 146а, 148;

Первомайская, 20 к. 2, 20 к. 3, 24 к. 2;

Пугачевская, 7, 9, 11;

Пулихова, 7 к. 1, 7 к. 2;

Седова, 16;

Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 54, 56, 56а, 58, 60, 62;

Социалистическая, 13, 30, 32;

Столетова, 2;

Уральская, 8а, 10а;

Фабричная, 20;

Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23а, 25;

Центральная, 11а;

Шоссейная, 13, 17.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

1-й пер. Менделеева, 50 к. 2, 50 к. 4;

1-й пер. Твердый, 5, 6, 6 к. 2 — мастерские, 7, 8, 11а;

ул. 2-я Пржевальского, 2;

Азгура, 1, 1а, 1б, 4;

Ангарская, 2 к. 1—3, 3 к. 1—3, 4 к. 1—2, 5 к. 1—6, 7, 9 к. 1—2, 11, 13 к. 1—2, 15в, 15 к. 1;

Андреевская, 3 к. 2, 4, 4а, 5 к. 2, 7 к. 1, 2, 11;

Антоновская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 16, 20, 22, 28, 28а, 30, 30а, 32;

Берестянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24;

Бехтерева, 5, 6а, 7, 10, 12, 16;

пер. Бехтерева, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11 к. 3 — стоянка, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

П. Бровки, 21 к. 2, 25а, 25 к. 1, 30, 32, 32а, 32б;

пер. Броневой, 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14 к. 6, 15, 15а;

Бумажкова, 37;

З. Бядули, 2, 2 к. 2—3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13;

Варвашени, 1, 4, 6 к. 1—4, 7, 7б, 8 к. 1—3, 9, 10, 11, 12, 13 к. 4, 14, 15, 16, 18, 20 к. 1—3, 22а, 22 к. 1;

Ваупшасова, 7а, 10, 17, 19, 21, 21б, 23, 25;

В. Хоружей, 5б;

пер. Войсковый, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24 к. 1—2, 26, 28;

пер. Горный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Долгобродская, 1, 3, 4, 5 к. 1—2, 6 к. 1—3, 7 к. 1—3, 8, 9, 10 к. 1—2, 11, 12, 13, 14, 16а, 18, 18а, 23, 23 к. 2, 25, 25 к. 2, 37, 39, 39а, 41 к. 1—3, 43, 43а;

Домбровская, 15;

Захарова, 19, 21, 23, 24, 26 к. 8, 26 к. 1, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50д, 50в, 50б, 52 к. 1—2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65 к. 1, 67 к. 1—2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;

Золотая Горка, 3, 4 к. 1—2, 5, 6, 6а, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17;

Ивановская, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43а, 50, 56;

Киселева, 3, 4, 5, 6, 6 к. 1, 7, 9, 9 к. 1, 10, 11, 13;

Козлова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20/5, 22, 26, 26/8, 28, 17, 17а, 19/11, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;

пер. Козлова, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 9, 9г, 10, 11, 11к. 1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 25, 26, 29, 44, 46, 48, 50;

ул. Коммунистическая, 4, 6 к. 1—5, 6а, 6б, 8, 10;

Котовского, 2а, 9, 9а;

Красная, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22;

Краснозвездная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 19, 21, 25, 31, 33;

пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;

Куйбышева, 26, 28, 30, 32;

Лазо, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

Лещинского, 12, 14, 14а;

Магнитная, 30;

Марьевская, 5, 5а, 7а;

Матусевича, 35;

пр. Машерова, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 3, 3а, 5, 7;

ул. Менделеева, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36;

Михайлова, 3;

Мичурина, 1, 3, 7;

Молодежная, 3 к. 1—2;

бульвар Мулявина, 3, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Нагорная, 12;

пер. Нагорный, 5, 6б;

пр. Независимости, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38 , 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 46в, 46д, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58/11;

Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40 к. 1—2;

ул. Огарева, 1, 3;

Одесская, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20а, 20б;

Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 15в, 18, 19;

Орджоникидзе, 10, 17, 26, 30;

пр. Партизанский, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а,113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149;

ул. Первомайская, 3, 3а, 3в, 7, 9, 9а, 11, 15, 17, 18, 20, 22 к. 1—3, 24 к. 1, 24 к. 3, 26 к. 1—2, 28;

Передовая, 4, 4 к. 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15;

П. Бровки, 27;

Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 10, 12а, 12б, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20б к. 1, 21, 23, 31, 31б, 33 к. 2—3, 33а, 35 к. 1—2;

Притыцкого, 62, 64б;

Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22;

Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 к. 1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51;

Радиальная, 17, 23, 40а, 42, 42а, 50, 52, 54, 54б, 56;

Румянцева, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17;

Седова, 6, 7, 8;

Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 42, 44, 46, 48;

Смоленская, 12, 14, 15, 15а, 25, 27, 27 к. 2, 31, 33, 49, 49 к. 2, 49б, 51, 52;

Смолячкова, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 19, 21, 26, 26а;

Соломенная, 13, 23, 23а;

Солтыса, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а, 205;

пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6;

ул. Социалистическая, 2, 5, 7, 9, 9 к. 1, 10, 11, 17, 18, 18а, 26, 26/13, 28;

Строителей, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 8;

Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10;

Украинская, 1, 3, 5;

Уральская, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а;

пер. Уральский, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 11, 17, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31 к. 2, 33, 41, 45, 47, 49;

Фрунзе, 2а, 2, 2/6, 2/8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19 к. 1;

Центральная, 1а, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47;

Л. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16;

Чапаева, 1, 3, 4а, 5, 6;

Челюскинцев, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 71, 73;

Шоссейная, 7, 7а, 9.

С 7 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Бельского, 24, 26;

Белинского, 23;

Восточная, 41, 107, 107а;

Е.Полоцкой, 1, 3, 4, 5;

Корш-Саблина, 2;

Логойский тр., 21/6;

Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46;

Московская, 9, 13;

Одоевского, 70;

П. Глебки, 11, 15а;

Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а;

Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

Рабкоровская, 23;

Славинского, 6, 8, 8а.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 45;

Белинского, 54;

Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16;

Берута, 4 к. 2—4, 6 к. 1—4, 8, 10, 12;

Бирюзова, 10, 10а;

Бобруйская, 2, 3, 8, 12а;

Вокзальная, 9а, 5—13, 13а, 22;

Володарского, 1—9, 2—12, 2а, 12а;

Восточная, 125, 129, 131, 133, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190;

Гало, 148;

Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7 к. 1—2, 8, 9 к. 1—5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16а, 17, 18, 19, 20 к. 1, 21, 22 к. 1—2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35;

Гебелева, 6;

П. Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;

Городской Вал, 3—11, 2—10, 12 к. 2;

Д. Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8 к. 1—2, 9, 10, 10б, 11, 12, 13 к. 1—3, 14 к. 1—2, 15, 16, 17, 18 к. 1—3, 19;

пр. Дзержинского, 1а, 1б, 1в;

пер. Добромысленский, 3, 4, 5, 5а;

Домашевский, 4, 1а, 9, 11, 11а;

ул. Дрозда, 7, 14, 25а;

Дунина-Марцинкевича, 10;

Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к. 1—2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

Западная, 7а, 15, 19, 20;

Иерусалимская, 4, 11а;

Интернациональная, 5, 6—16, 20а;

Калиновского, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 15;

Кальварийская, 7—17, 17а, 21, 40, 42;

Коллекторная, 3, 3а;

Кольцова, 3, 4 к. 1—5, 5, 6, 8 к. 1—4, 10, 10в, 12 к. 1—4, 15а, 16, 18 к. 1—3, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 37а, 38, 39 к. 1—2, 43, 48, 49, 50, 53 к. 1—2;

пер. 4-й Кольцова, 6, 51, 53;

ул. Комсомольская, 6—30, 12а, 20а;

пер. Кооперативный, 6, 12;

ул. Короля, 45—73, 47а, 65а, 34, 38 к. 1—3;

Крамского, 14;

Куприянова, 4, 4а, 6;

Ленинградская, 2;

Логойский тракт, 17, 17а, 19 к. 1—4 (в том числе ПНС), 20, 21 к. 1, 21а, 21в, 22, 22а, 24, 25 к. 1—4, 26, 27, 28 к. 1—3, 29, 30 к. 1—4, 31, 32 к. 1—3, 33, 34 к. 1—2, 36, 37 к. 1—2, 39 к. 1—4;

Кутузова, 18;

К. Либкнехта, 54—70, 68а, 70а, 43;

Литературная, 22;

Лукьяновича, 6, 10, 12;

Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27;

Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16 к. 1—2, 17, 18 к. 1—2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

Мележа, 5 к. 1—2;

пер. Молочный, 4;

ул. Московская, 1, 5, 7, 7а, 11, 15, 15а, 17, 6—22, 6а, 18а;

Мясникова, 3а, 5—39, 11а, 11б, 11в, 11г, 25а, 26—44, 44а, 74—78;

пр. Независимости, 2, 3 к. 1, 3, 4, 8, 11, 13, 17 к. 1;

ул. Немига, 5, 36—40;

Одоевского, 16 к. 1—3, 18 к. 1—3, 20 к. 1—2, 22;

Олешева, 2, 5, 10, 12, 14;

Ольшевского, 1 к. 1—4, 1а, 1б, 3а;

Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31;

пер. 4-й Полиграфический, 9, 10, 16, 16а, 18;

ул. Притыцкого, 2, 2 к. 1—2, 3, 17, 19, 23, 23а, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60в, 65;

пр. Пушкина, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;

ул. Рабкоровская, 14—28, 24а, 13—21, 17а, 17 к. 1, 17б;

Революционная, 9—17, 13а, 15а, 22—32, 24а, 24б, 26а;

Свердлова, 2, 4;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108;

Седых, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в;

Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 7 к. 2, 14, 16, 32, 36, 39;

Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12;

Советская, 2—18, 7—19;

пер. Стекольный, 1—5, 5а;

ул. Суражская, 10;

Толстого, 4—32;

Топографическая, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13;

Фабрициуса, 3—13, 7а, 9а, 8—36, 8в, 8в к. 1, 24а;

К. Цеткин, 4, 18, 20, 24, 49, 51, 51а;

Широкая, 2, 3, 3а, 4, 4 к. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38 к. 1, 38 к. 3, 38 к. 4, 40, 40а.

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