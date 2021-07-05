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Минск рискует нарваться на ответку от Киева

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  • 5.07.2021, 11:46
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Минск рискует нарваться на ответку от Киева

А она может получиться очень болезненной для режима.

Лукашенко снова отметился нападками в сторону Украины.

Однако в нынешней ситуации, как отмечает udf.by, белорусские власти довольно сильно рискуют, если намерены с еще большей силой лепить из Украины образ врага. После скандала с вынужденной посадкой самолета Ryanair официальный Киев присоединился к санкциям ЕС и закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

После введения Евросоюзом секторальных санкций в Киеве пока молчат, не желая ухудшать торговые отношения с соседями. Но если в Минске будут усиливать провокационные действия, то нельзя исключать, что власти Украину вынуждены будут задуматься об ответных шагах.

А они могут получиться очень болезненными для Беларуси: достаточно сказать, что продукция Мозырского НПЗ чуть ли не полностью поставляется на украинский рынок.

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