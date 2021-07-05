Настоящий протест 3 Telegram-канал БОР

5.07.2021, 11:52

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фото: reuters

Все в нашей жизни определяется этими двумя понятиями.

Цена и ценность выбора. Мы сами того не осознаем, но, поднимаясь с дивана за едой, мы уже в голове провели для себя расчеты и сделали выводы, стоит ли наше действие ценности, за которую мы платим цену. Стоит ли удовольствие от мороженого усилия на маленькое путешествие в соседнюю комнату?

С протестом также. В августе цена свободы была ниже. Нас выходило больше. А ценность стоила того, чтобы выйти на марш, а позже и в забастовку.

На самом деле протест не заглох.

Ежедневно, просыпаясь утром, мы заново пересчитываем на автомате у себя в голове эти понятия и размышляем, готовы ли мы заплатить новую, более высокую цену за свободу наших родных, которые сидят в тюрьмах, за возвращение на родину наших друзей, за собственную возможность говорить то, что думаем.

Мы проводим этот расчет у себя в голове каждый раз, когда читаем новость, которая нас будоражит. Каждый раз, когда подумываем написать в кафе на салфетке «Жыве Беларусь». Потому что эта мысль настолько заела в голове, что хочется ну хоть где-нибудь выпустить ее на волю.

Стоит ли оно того?

На самом деле протест в нас только начал созревать. Настоящий протест, побуждающий говорить свое весомое последнее слово «Я против». Не потому, что нас много. Не потому что мы хотим смягчить условия содержания в карцере. А потому, что мы действительно против!

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