Еще одно чудо обнаружили в Беловежской пуще 5 5.07.2021, 12:04

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Там нашли полгектара леса, увитого реликтовым плющом.

На территории ЛОХ «Шерешевское» Национального парка «Беловежская пуща» сотрудники нацпарка по сигналу от лесничего нашли лес, буквально увитый реликтовым плющом (Hedera helix L.). Площадь популяции составила полгектара, пишет «Брестская газета».

Изящные темно-зеленые завитки плюща украшали деревья, некоторые были обвиты лианами почти до самых верхушек, где-то он просто ковром стелился на земле. До настоящего времени таких обширных мест произрастания плюща в Беловежской пуще ученым известно не было, говорится в сообщении научного отдела нацпарка.

Плющ обыкновенный – единственная вечнозеленая лиана в наших широтах и единственный представитель семейства аралиевых во флоре Беларуси. В Беловежской пуще известны около десятка мест произрастания плюща обыкновенного, он изредка встречается во влажных грабняках и ельниках. Плющ растет чрезвычайно медленно, стелется по земле и часто взбирается по стволам деревьев на большую высоту, может достигать 30 метров.

Hedera helix – живой свидетель тех эпох и времен, когда климат нашей страны был гораздо теплее. Родиной плюща обыкновенного являются субтропики Южной Европы и Северной Африки. В Беларуси впервые взят под государственную охрану в 1964 году, включен в 1–4-е издания (1981, 1993, 2006, 2015) Красной книги Республики Беларусь, II категория охраны –исчезающий вид. Охраняется также в соседних странах – Литве, Латвии и Польше.

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