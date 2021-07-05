Руководство жлобинского БМЗ испугалось забастовки и полной остановки предприятия 10 5.07.2021, 12:10

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150 работников вступились за своего коллегу.

Telegram-канал «Ник и Майк» считает, что солидарность – единственное оружие против беспредела режима.

«Лучше всего это продемонстрировали на Минском молокозаводе, когда восстали против новых условий контракта и всем заводам написали заявления на увольнение. Итог – вопрос получил огласку и работникам предложили вернуться на свои места. Речь о новом пункте в контракта уже не стояла.

Недавно похожая история случилась на БМЗ. В конце мая замначальника управления автоматизации (IT-подразделение) Андрея Новикова известили о непродлении заканчивающегося контракта. В чем он засветился - не понятно. В августе был на площади, как и многие тысячи жителей, но далее активности не проявлял. Возможно, дело в том, что отказался подписать последнее антисанкционное письмо. Впрочем, подозрительности на предприятии хватает по любому поводу. Дело в том, что с осени на БМЗ появилась новая должность, на которой работает подкрышник. Ранее он возглавлял… жлобинское управление КГБ.

Узнав о предстоящем увольнении по явно нерабочим причинам, работники управления автоматизации написали обращение к генеральному директору с просьбой разобраться и стали собирать подписи. За пару часов обращение подписали около 150 человек, не испугался практически никто. Причем некоторые предлагали еще более радикальный вариант: собирать не подписи, а сразу заявления на увольнение.

После сбора критической массы подписей обращение передали генеральному. Тот, конечно, не глупый, сразу понял к чему все идет. Дело в том, что для полной остановки БМЗ не нужна забастовка 11 тысяч работников. Достаточно неповиновения хотя бы сотни из двухсот работников управления автоматизации. Без айтишников не будет работать ни финансовая система предприятия, ни автоматизация производства, ни многие другие системы.

Генеральный обратился к Новикову с просьбой остаться, мотивировав это тем, что случилась какая-то ошибка и он вообще не в курсе. Новиков на уговоры не поддался – айтишники ныне в цене, и БМЗ явно не в состоянии конкурировать с EPAM и другими подобными компаниями. Тогда директор очень попросил уходить без шума и не забирать с собой специалистов.

Мораль сей басни очень простая. Формально генеральный признал увольнение ошибкой, и готов был вернуть Новикова на прежнее место работы. Это еще один яркий пример того, как солидарность помогает бороться с беспределом хунты.

И еще один яркий пример того, что такое заговор 97 процентов. Его невозможно победить. Люди ушли с улиц, но в сознании ничего не поменялось. Сколько бы система не репрессировала людей, она только поднимает уровень ненависти и агрессии. Можно уничтожить ПВТ, но напомним, что айтишники есть на БМЗ, «Белкалии», МАЗе и на любых других производствах. И что делать с ними – пока хунта не придумала. Очевидно, что рассказы про войну на них не действуют.

Вставайте на защиту друг друга. Не давайте увольнять и обижать ваших коллег по работе. Помните: перебить нас могут только по одному. Весь отдел или завод невозможно уволить одним днем. Потому что получится та самая забастовка, которая у хунты вызывает оторопь. Агрофашизм можно победить только стоя плечом к плечу. Не будьте равнодушными! Потому что когда придут увольнять вас, то заступиться будет уже некому», — пишет Telegram-канал.

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