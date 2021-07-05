Офис Светланы Тихановской получил дипстатус в Литве

Офис Светланы Тихановской получил дипстатус в Литве15
- 5.07.2021, 12:54
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Еще один шаг к делегитимизации режима Лукашенко.
Офис Светланы Тихановской получил аккредитацию МИД Литвы.
«Это решение является выражением продолжающейся поддержки белорусским НГО и гражданскому обществу со стороны Литвы. Этот шаг был предпринят ввиду продолжающихся репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права, свободы и за демократическое будущее страны. Мы надеемся, что это поможет представителям белорусских демократических сил быть услышанными в других странах», – говорится в заявлении главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Теперь Офис имеет дипломатический статус в Литве, а белорусский народ – официальное представительство в странах ЕС, сообщает Офис Тихановской. В планах офиса открыть представительства в других странах.
«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а беларусский народ. И теперь это признано официально», — заявила Светлана Тихановская.