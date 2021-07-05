Афганские военные отступают в Таджикистан под натиском талибов 8 5.07.2021, 13:25

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Боевики взяли под полный контроль шесть областей в северо-восточной афганской провинции Бадахшан.

В ночь на 5 июля под натиском боевиков движения Талибан (признано террористическим и запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Об этом в понедельник сообщает Asia-Plusсо ссылкой на пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, пишет korrespondent.net.

Указано, что накануне талибы взяли под полный контроль областей Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим северо-восточной провинции Бадахшан в Афганистане.

В результате боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили в Таджикистан

"Афганские военнослужащие перешли через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем Хорога (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на таджикскую территорию. В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Республики Таджикистан, – говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом тех, кто перешел границу ранее, число военных Афганистана на территории Таджикистана увеличилось почти до 1500 человек.

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