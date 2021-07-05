С июля в жировки могут добавить новую графу 3 5.07.2021, 13:42

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Новшество предусмотрено очередным постановлением совмина.

В счетах за коммунальные услуги уже с июля должна появиться новая графа – «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». Такое новшество предусмотрено соответствующим постановлением Совмина РБ от 12 апреля 2021 года, пишет vb.by.

После завершения процесса приватизации жилищного фонда в Беларуси для управления совместным домовладением (СД) стали возможны три варианта. Первый – когда участники СД, включающего не больше 10 квартир, заключают между собой договор совместного управления. Второй способ – создание юридического лица – товарищества собственников или ЖСПК. Если все эти варианты жителей не устраивают, управление общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом, которое назначает облисполком. Фактически это можно отнести ко всему старому многоэтажному жилому фонду страны, то бишь домам, обслуживанием которых занимаются организации системы ЖКХ.

Для чего это нужно?

С возникновением совместного домовладения появляется необходимость управлять им. Ведь помимо прав на жилые помещения у собственников квартир существуют и обязанности по эксплуатации и содержанию общего имущества: подъездов, крыш, подвалов, внутридомового оборудования, общедомовых приборов учета и других объектов. И здесь Жилищный кодекс предлагает гражданам право выбора: либо создать организацию собственников (ТС, ЖСПК) и самостоятельно управлять общим имуществом, либо воспользоваться услугами внешнего управляющего – уполномоченного государством лица.

Уполномоченное лицо – это кто?

Это государственный заказчик в сфере ЖКХ, управляющая организация, обеспечивающая, в первую очередь, права потребителей услуг ЖКХ на основании договора, в котором определены права и обязанности сторон по надлежащей эксплуатации общего имущества дома, а также прописана иная деятельность, вплоть до представления интересов собственников жилья в суде. В обязанности уполномоченного лица входят проведение конкурсов по выбору поставщика жилищно-коммунальных услуг, контроль за качеством их оказания, а также решение претензионных вопросов и рассмотрение обращений граждан. Если жильцы не создали ТС, уполномоченное лицо вправе назначить местный исполком.

Между тем

Разумеется, ТС – это дополнительные расходы: на устав, печать, подписи в банке, переоформление актов землепользования и иной документации, зарплаты председателю, бухгалтеру и прочим работникам, а также текущий ремонт дома и уборку придомовой территории. Многие не создают ТС, чтобы не нести все вышеперечисленные расходы. Согласно 155-й статье Жилищного кодекса РБ, собственник жилого и нежилого помещения обязан заключить договор на управление общим имуществом. Договор является типовым, разработан и утвержден постановлением Совмина. Соответственно, собственники жилья обязаны по этому договору оплачивать уполномоченному услугу по управлению общим имуществом. На сегодня этот тариф составляет 1,6 копейки за квадратный метр площади. Так, за стандартную двушку общей площадью в 50 квадратов выходит около 80 копеек в месяц. К слову, в столице, а также некоторых городах Минской и Витебской областей эти деньги владельцы квартир уже платят. На Брестчине (если дом не относится к ТС/ЖСПК) подобные расходы пока не предусмотрены.

Можно ли отказаться от заключения договора?

«Отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу управления общим имуществом. Здесь работает тот же принцип, как и в случае с предоставлением основных жилищно-коммунальных услуг, – отказаться нельзя. То бишь платить все равно придется, но только после того, как будет назначено уполномоченное лицо», – подчеркивает заместитель начальника ЖРЭУ Бреста Игорь Веремейко.

Изменится ли что-либо в ближайшее время?

Работа в данном направлении ведется. В обозримой перспективе уполномоченное лицо, выступающее в роли заказчика ЖКУ от имени жильцов, будет назначено. Очевидно, это произойдет уже в третьем квартале нынешнего года, пояснили журналиста в отделе жилищно-коммунального хозяйства Брестского облисполкома. По закону уполномоченным лицом не может являться организация системы ЖКХ. Для этого, скорее всего, создадут специальное предприятие, которое станет управлять совместными домовладениями граждан и, соответственно, взимать за это определенную плату. К слову, в домах, где созданы товарищества собственников (ЖСПК и пр.) такая плата давно взимается в виде членских взносов и может составлять от 4 до 10 рублей в месяц с владельца квартиры. Но в таких домах жильцы имеют гораздо больше возможностей повлиять на то, как расходуются их деньги по другим статьям – к примеру, на капитальный и текущий ремонт.

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