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В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19

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  • 5.07.2021, 13:53
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В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19

Для иммунизации организма этим препаратом достаточно одной дозы.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину против коронавируса Janssen от компании Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.

Как сообщается, температура хранения данного препарата составляет +2 до +8 С, а для иммунизации организма достаточно одной дозы.

«Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский союз, Швейцария, Канада и другие страны», — рассказали в Минздраве.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

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