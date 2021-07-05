Врачи назвали три причины, по которым надо пить молоко 5.07.2021, 14:11

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У многих людей молоко ассоциируется с крепким здоровьем и правильным питанием.

Как пишет сайт medicina.ua, в нем содержатся практически все вещества, которые нужны человеку для полноценной жизни:

Протеин (альбумин, казеин, глобулин).

Ферменты и гормоны, в том числе - лактоферрин, защищающий клетки от инфекций и обеспечивающий их полноценное развитие.

Кальций, обновляющий костные структуры.

20 заменимых и незаменимых аминокислот.

Витамины А, В6, В2.

Обладающие антибиотическими свойствами лактоглобулины.

Сегодня бытует мнение, что взрослому человеку пить молоко не стоит и что оно не приносит ему так много пользы, как ребенку. Существует стереотип о том, что его питье способствует набору лишнего веса. Но диетологи уверяют: пить молоко очень полезно! О четырех главнейших причинах, почему это стоит делать рассказываем ниже.

Причина первая: молоко - источник кальция

Эксперты в области диетологии утверждают: для поддержания нормального уровня кальция в организме надо ежедневно выпивать не меньше 0,5 литра молока. Усилить его полезное действие поможет введение в рацион орехов, злаков, овощей, печени, птицы.

Кстати, ещё один хороший источник кальция - кисломолочные продукты, например, творог, йогурт, сыр. Также он содержит большое количество протеина.

Причина вторая: от молока не толстеют

Хотите сохранить стройную фигуру? Обязательно пейте молоко. От его употребления не появляется лишний вес. Израильские ученые из Университета Негевы провели исследование, в ходе которого выяснили, что молочные продукты помогают быстрее снизить массу тела.

При этом не важно, какой диеты придерживается человек! В эксперименте приняло участие 150 участников, которые ежедневно на протяжении двух месяцев выпивали по 350 миллилитров пастеризованного коровьего молока. Все эти люди успешно похудели.

Причина третья: молоко взрослым просто полезно!

Согласно данным современных научных исследований, ежедневное употребление коровьего молока приносит организму огромную пользу! Люди пьющие молоко ежедневно, меньше подвержены заболеваниям иммунной системы. Особенно полезны молочные продукты старикам, ведь снижают риск повышенной ломкости костей и остеопороза.

Также употребление молока полезно при кашле, дисбактериозе, авитаминозе, нервном и физическом истощении. А еще - оно очень полезно для нормальной сердечной деятельности. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Молоко – очень полезная для нашего здоровья питательная жидкость. В нем есть протеин, полезные витамины, лактоглобулины, аминокислоты, кальций. Выделяют три основные причины, по которым стоит употреблять данный продукт питания:

это один из главных источников Са, необходимый для укрепления костей;

он является помощником в быстром снижении массы тела;

уменьшается вероятность развития патологий иммунной системы.

Желаете избавиться от назойливого кашля, расстройства кишечника, психического перенапряжения или витаминной недостаточности? Пейте молоко (ешьте творог, йогурт) и будьте здоровы!

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