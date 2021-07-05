Задача с одним неизвестным Антон Орехъ

5.07.2021, 14:18

Антон Орехъ

А ведь он есть, он существует!

Существует этот человек, который будет после Путина. Дай бог Владимиру Владимировичу здоровья, конечно, и творческого долголетия, но трудно предположить, что человек, который сменит его на посту правителя Руси, еще не появился на свет. Значит, где-то он сейчас работает или учится, трудится заместителем мэра какого-то крупного города или служит в региональном управлении ФСБ, или отвечает за внешние связи в столице или на Неве. Возможно, его имя нам уже давно известно. Когда Путин пришел к власти, было ему 47 – давайте поглядим на всех 47-летних в Кремле и его окрестностях.

Это странная игра, конечно. Значит, у нас все-таки не самодержавие. Потому что при царе власть получает наследник и кто им является, почти всегда хорошо известно. А здесь наследовать будет тот, на кого укажет текущий самодержец.

О транзите верховной власти мы говорим давно и особенно обостряется дискуссия перед какими-то выборами. Но сейчас дровишек в костерок подкинул сам Путин. За последнее время его не раз об этом спрашивали и он, кстати, довольно охотно, хотя и обтекаемо, на данную тему высказывался – например, во время Прямой линии: «Подойдет время, и, я надеюсь, что смогу сказать, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как Россия». Или чуть раньше: «Конечно, когда-нибудь на моем месте будет другой человек. Есть же биологические причины».

Все мы смертны, говорит Путин. Заметьте – он говорит об этом сам, избавляя недругов и злопыхателей от нехороших мыслей и недобрых пожеланий. И даже дает надежду, что в какой-то момент укажет недрогнувшим перстом на кого-то – он! Стойко чувствуя, что присутствуем при пожизненном президентстве, мы рады уже тому, что вслух хотя бы теоретически допускается какая-то смена Первого Лица. А практически?

Когда Путин говорит, что все мы смертны – это же и есть сообщение о том, что он будет править по принципу «пока я жив». И допуская, что в какой-то момент кто-то заменит его, употребляет максимально размытые формулировки «я надеюсь», и «пройдет время». Время идти может долго, горизонт туманен, а надежды оправдываются не всегда. Вдруг и надежда Путина увидеть в какой-то момент достойного править «замечательной Россией» человека не сбудется? Ну не понравится ему никто и придется сидеть до истечения уже не формального срока правления, а биологического «срока годности»?

Но я думаю, что дело здесь вообще не в каком-то товарище, который действительно покажется Путину достойным преемником. Дело в страхе. Страхе перемен. Перемен не во всей стране, а персонально в своей жизни. Организм привык к определенному порядку вещей, к устоявшемуся укладу, и чтобы поменять все, требуются не просто веские причины, а причины, не оставляющие, по сути иного выбора. Человека, который годами сидит на одном месте, изменения начинают пугать, ему кажется, что они будут только к худшему. Так ведь и миллионы наших сограждан не хотят никого вместо Путина – не столько даже из любви к нему, сколько из опасений, что сменщик все тут разворошит и черт его знает, к чему это приведет.

И обратите внимание, что Путин даже для порядка, даже ритуально не произносит слов, мол, придет время выборов и народ решит, оставаться мне президентом или выбрать вместо меня другого человека. Нет! Подожду, посмотрю, и, быть может, когда-то, однажды, мне приглянется кто-то…

Не приглянется. Потому что даже если это произойдет, то перед Путиным встанут два вопроса. Первый вопрос: что я буду делать завтра утром? Еще вчера я был властителем мира, обещал повыбивать зубы всем подряд, а сегодня я кто – пенсионер? Пускай даже всемирного значения? И вот начнет преемник мой управлять, а потом выяснится, что парень он хороший, но правит не так, как я мечтал. Старается, но то тут, то там прорехи – а вон там вообще совсем наоборот! Но назад-то уже не вернешься!

А второй вопрос даже более тревожный: не кинут ли? Это я был настолько добрым, что дал гарантии Борису Николаевичу и все выполнил. Это я был настолько умным, что посадил на время Дмитрия Анатольевича и тот не подвел и не подставил. А вдруг ошибусь теперь? Вдруг преемник станет друзей моих обижать или даже до семьи моей доберется – а то и до меня самого?

Где найти нужного человека? На кого вас оставить? И не лучше ли самому тогда тянуть эту лямку? Даже когда сил не будет и совсем станет невмоготу – тянуть. Ради России! Ну, и ради себя самого, конечно…

Антон Орехъ, «МБХ медиа»

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