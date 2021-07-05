Витебская область вводит сбор за пересечение границы 5.07.2021, 14:24

Ранее к подобной мере прибегли в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

Витебская область, похоже, вслед за Гомельской, Гродненской и Брестской областями вводит местный сбор за пересечение границы. Сегодня в Национальном правовом реестре зарегистрировано решение Витебского облсовета №238 от 29 июня «О местном сборе».

Документ еще не опубликован, его содержание неизвестно, но такое же название имели решения советов Гомельской, Гродненской и Брестской областей, которыми был введен местный сбор в размере одной базовой величины за пересечение границы.

Надо отметить, что о готовности ввести такой сбор на Витебщине говорили еще в марте. Тогда председатель облсовета Владимир Терентьев заявил, что вопрос о взимании сбора планируется вынести на сессию.

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