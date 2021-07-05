Турция и Азербайджан провели совместные учения «Ататюрк» 5.07.2021, 14:31

Страны проверяли навыки взаимодействия вооруженных сил.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об успешном окончании пятидневных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк 2021", в которых принимали участие как азербайджанские, так и турецкие войска.

Согласно заявлению, их целью была проверка навыков взаимодействия вооруженных сил двух государств в условиях военного конфликта и отработка процедуры принятия решений командирами. Все поставленные задачи были решены.

К участию в учениях были привлечены около 600 военнослужащих, 40 танков и бронетранспортеров, 20 артиллерийских систем, семь вертолетов, три беспилотных летательных аппарата, 50 единиц автотранспорта.

Напомним, что во Второй Карабахской войне, в результате которой под контроль Азербайджана перешел Нагорный Карабах, Турция оказала Баку обширную поддержку, в том числе – военную. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал гостем парада победы.

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