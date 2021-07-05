Лукашенко потребовал от России выдать певицу Анжелику Агурбаш 12 5.07.2021, 14:31

5,184

Певица поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила дело против певицы Анжелики Агурбаш, добилась ее заочного ареста и потребовала от российских властей экстрадировать ее. В мае 2021 года ведомство начало расследование по статьям о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ), сообщает "Радио Свобода".

С августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против беларуских силовиков, чиновников и "представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". Также Агурбаш, по версии Генпрокуратуры Беларуси, публиковала вместе с "неустановленными лицами" посты, в которых оскорбляла Александра Лукашенко и обвиняла его "в совершении особо тяжких преступлений".

Певица поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы. 2 июля Агурбаш опубликовала видеообращение, в котором рассказывала, что Лукашенко "захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого". "Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовные дела по двум статьям, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1 Минска", — рассказала певица.

Артистка участвовала в акциях протеста против режима Лукашенко у посольства Беларуси в Москве после выборов летом 2020 года. Она также подписала письмо с требованием повторных выборов президента Беларуси и прекращения репрессий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».