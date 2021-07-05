Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип

5.07.2021, 14:47

1,624

Владимир Халип

История подобных ошибок не прощает.

Напрасно и безвременно забыли крысу. Да, ту самую – с хвостом и коготками. Ее не зря в 2006 году вытащило на свет очень серьезное ведомство, наделенное особыми полномочиями и легким флером тайны. Замысел, на первый взгляд, был просто идиотский. Но именно это никчемное существо, дохлое, к тому же, должно было сыграть тогда решающую роль в избирательной кампании высшего уровня.

С улюлюканьем и прочими пропагандистскими ухватками телевидение разнесло тогда по всей стране жуткую историю. Коварная оппозиция, оказывается, наняла боевиков, и те пообещали одним махом отравить весь столичный водопровод, водворив туда это злополучное существо. Каким образом, телекомментаторы даже не потрудились объяснить. Просто показали каких-то хмырей с ведром, и те бойко подтвердили, что все именно так, а не иначе. И на этом точка. Потому что концепция поменялась. А новый срок в привычном кресле был добыт по схеме старой – с помощью услужливых теток в избиркоме и омоновских дубинок. О телекрысе вдруг забыли напрочь.

И совершенно зря. История подобных ошибок не прощает. Наступили внезапно такие времена, что потребность в хитрозачесанных сюжетах оказалась нестерпимо острой. Та баснословная эпоха, когда в интересах сохранения тотальной стабильности и несменяемости власти могли дрессировать простую крысу, прошла давно и успела даже кануть в Лету. Изменилось все вокруг, кроме этой власти. Мелкие перестановки и перебежки от кресла к креслу сути не меняют. И вот тут, в период острейшего дефицита легитимности, когда избиратели оказались вдруг неожиданно упорными и к тому же принципиальными, потребовалось снова что-то экстраординарное. Подсуетилась бойко все та же контора. И широкой публике представили совершенно новую версию старой крысиной истории.

Водопроводные проблемы в этот трудный год всех просто достали. А потому – никаких гопников с ведром и с разводным ключом сантехников. Сюжет был придуман простой и отчасти сногсшибательный. Где-то в обычном спальном районе живет обычный парень. В неопределенное время суток возвращается с работы. А его уже подстерегают двое крепышей, нанятых все той же неугомонной оппозицией при участии высших чинов Евросоюза. Расчет точен и коварен. Объект нападения расслаблен и измотан трудной службой. У того парня профессия такая – защищать несменяемую власть. Рассказывать простому народу с телеэкрана, как ему повезло, что вот уже двадцать семь лет подряд эту власть поменять нельзя никак. Вертикаль едина и нерасторжима, потому что тут на всех одно корыто.

Опасная у парня служба – простой пропагандист. Всегда на переднем крае. И вот решающий момент. Из затрапезного авто выходят двое – главарь, некто С. и нанятый им подельник. Неприметный. Безымянный. С пистолетом на ремне, напоминающим то ли контрреволюционный маузер времен давно забытых, то ли вообще натовскую базуку.

Место глухое, уголовное – какая-то тропинка. И время суток неопределенное. И кроме отважного пропагандиста – единственный прохожий позади. Какой-то дядька с детской коляской. Возможно, отец-одиночка. Или просто кто-то собрался бутылки сдавать. А враги уже, не скрываясь, идут навстречу. И тут со всех сторон к месту схватки бросаются отважные чекисты. Такое вот кино. Конфузно-простодушное. Сентиментальное отчасти. Но четкое по жанру – страшилка заурядная. По замыслу создателей гэбэшного шедевра в этот кульминационный момент изумленная страна должна была потрясенно ахнуть и впасть в прострацию надолго. Во всяком случае, о сопротивлении режиму пришлось бы всем забыть надолго.

Но почему-то зрители ржут уже который день. И пишут издевательские комменты. И только один поклонник нового шедевра охранной подглядки и прослушки в неистовом восторге. Рассказав потрясенной публике об очередном разоблачении коварного заговора врагов дроздовского народа, он поведал и страшные подробности сорванной акции. Оказывается, нападавшие собирались не убить или похитить честного труженика придворной пропаганды, а втюхать ему ножницы. Чтобы тот собственноручно отрезал пропагандистский свой язык. На диком западе индейцы с врагов снимали скальп. А тут в качестве трофея – язык. Коварство без границ.

Выступая перед изумленными сторонниками, он не забывал, однако, и обо всей стране. Взяв короткую паузу, мысленным взором окидывал ее неоглядные просторы до самых границ. Вон стайки нездешних грибников потянулись уже к запретной лесополосе со вспаханной землей. Народ из стран неведомых, в известной мере гости. Зачем же их пугать, если после дождичка в четверг на сопредельной стороне наверняка появились уже бойкие опята. Но что за фокус – никак с той самой стороны к нам какой-то дрон летит? Да еще с подвеской – то ли с тазом медным, то ли вообще с бачком сливным, наполненным злокозненно взрывчаткой. Что делать, как тут быть?

Да рассказать обо всем народу. И тем, кто в зале. Пусть все узнают о бесчисленных врагах, смыкающих вокруг кольцо. О мирных грибниках, которым сопредельная пограничная стража мешает собирать для пропитания скромные лисички. Об этом коварном дроне с его сомнительной подвеской. И о ножницах при этом не забыть. И помнить постоянно о языке, который мог быть безвременно утрачен. А вот о крысе и водопроводе пока лучше промолчать.

Все вроде бы сошлось, и номер отработан. И если свет поставлен профессионально, невольная слеза в финале заметна будет всем. Пусть потом ошарашенные зрители рыдают перед телевизором. Может быть, поймут, что до блокпостов, аусвайсов и прочих радостей уже совсем недалеко. По всем параметрам номер вроде удался.

Но почему так нагло и упорно машут ему из-за кулис? Какой еще и у них там, на фиг, дрон?.. Не поняли, кто и зачем его придумал? Как это, летит с востока?.. Проверить, доложить! А может, самолет? Мишустин со своей дорожной картой. Или Патрушев что-то тут забыл. Какая такая канистра, да еще на боевом взводе?..

Почему тут лестница, да еще крутая? Внезапную эвакуацию не однажды отрабатывали. Лифт большой, удобный точно был, и даже где-то рядом… Кто позволил повесить тут дурацкую табличку? Как это – «Выхода нет»? Выход есть всегда!

Куда тащите, сволочи?..

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».