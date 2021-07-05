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Решивший снять видео осьминог стал звездой Сети

  • 5.07.2021, 14:59
  • 4,248
Решивший снять видео осьминог стал звездой Сети

Осьминог завладел чужой видеокамерой и стал автором фильма.

Дайвер, совершавший погружение у берегов Франции, заодно решил поснимать на видео морских обитателей, пишет 120.su.

Однако, один из этих обитателей вознамерился сам стать автором собственного фильма. Правда, для этого осьминогу потребовалось завладеть чужой видеокамерой, которую он под конец и вовсе опрокинул.

Зрители посчитали, что показанная им сценка получилась довольно интересной. Мужчина, который снимает осьминога, который в свою очередь снимает человека — такое зрелище не каждый день увидишь, уверены комментаторы.

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