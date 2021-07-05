В Украине сразу семь партий могут пройти в Верховную Раду 1 5.07.2021, 14:31

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Стали известны результаты опроса.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили бы в ближайшее время, то семь партий имели бы шансы преодолеть 5%-ый барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет «Новое время».

За партию «Слуга народа» проголосовало бы 20,6% респондентов, которые приняли бы участие в выборах и определились со своими электоральными предпочтениями, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 16,9%, за «Европейскую солидарность» — 15%, за ВО «Батькивщина» — 14,7%, за «Силу и честь» — 7%, за «Радикальную партию Олега Ляшко» — 5,7%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 5,1%.

Остальные политсилы не преодолели бы проходной барьер.

Еще 15,9% опрошенных не определились с выбором, а 14,9% не участвовали бы в голосовании.

Опрос проводился 22−29 июня методом личного (face-to-face) интервью. Был опрошен 2031 респондент из 107 населенных пунктов во всех подконтрольных правительству регионах Украины по 3-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, и 1,5% для показателей, близких к 5%.

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