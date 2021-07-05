В гипермаркетах продают белорусский экспресс-тест на антитела к коронавирусу 2 5.07.2021, 15:41

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Что он покажет?

Принцип действия теста следующий: берется капля крови из пальца и пипеткой переносится на тестовую кассету. После этого туда добавляется раствор из пробирки. Результат готов через 15 минут. Тест позволяет обнаружить два вида антител — М (обычно свидетельствуют об острой фазе болезни) и G (показывают, выработался ли иммунитет к коронавирусу), пишет nn.by.

Тест выпустило хозрасчетное опытное предприятие Института биоорганической химии Академии наук. Разрабатывать его начали еще весной прошлого года.

«Он сделан на нуклеокапсидный антиген, который внутри РНК-вируса. Как правило, когда этот белок разрушается, антител к нему вырабатывается довольно много. Поэтому тест работает как часы, — говорит начальник отдела технического контроля Наталья Мелякова. — Тест не дает данных о количестве антител — только об их наличии. Но интенсивность окрашивания имеет значение. Если мы видим яркую полосу, значит антител много, если бледную, то их мало».

На производстве отмечают: если вы только вчера заболели и хотите понять, коронавирус ли это, то нужно делать ПЦР-мазок.

А экспресс-тест годится для того, чтобы увидеть, остались ли антитела после болезни, или убедиться, что это был ковид.

«Иммуноглобулины М начинают вырабатываться с третьего-пятого дня заболевания, в большом количестве они накапливаются примерно на 12—14-й день, — объясняет эксперт, почему в первые дни болезни такой тест может быть неинформативным. — В одной из поликлиник делали всем на пятый день подобные тесты (только не наши, а китайские или корейские). А они ничего не показывали. Это не значит, что тесты плохие — просто антител еще не было».

Иммуноглобулины М могут сохраняться до 12 недель. Поэтому чтобы понять, свидетельствуют они о наличии текущего заболевания или о перенесенном недавно, нужно сопоставлять результаты теста с симптомами. Если вы перенесли коронавирус два месяца назад, вероятнее всего, это антитела, оставшиеся со времени болезни.

«Экспресс-тест можно повторить через три или шесть месяцев, чтобы сделать вывод, делать ли прививку, или антител еще достаточно. И вообще понять, дала ли иммунная система ответ на заболевание», — рассказала Наталья Мелякова.

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