Отказавшаяся жать руку декану-ябатьке студентка БГУ: Когда шла навстречу Гигину, он изменился в лице 15 5.07.2021, 16:08

34,296

История выпускницы Натальи Григоренко, которая не пожала руку декану на выдаче дипломов.

В TikTok стало популярным видео, где девушка, которая проходила по ст. 23.34 старого КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) получает диплом в вышиванке, при этом не жмет руку декану. Это Наташа Григоренко, выпускница факультета философии и социальных наук БГУ. Tut.by связался с ней, чтобы узнать, как отреагировал декан.

«Все работы делала максимально „чисто“, чтобы не было повода ко мне пристать»

Хотя видео в TikTok набрало популярность в эти выходные, выпускной на факультете философии и социальных наук (ФФСН) БГУ прошел еще 28 июня. Тогда о ситуации на юрфаке, когда выпускницу Екатерину Винникову задержали и арестовали на 15 суток после речи о Максиме Знаке и уволенных с факультета преподавателях, еще никто не знал: девушка перестала выходить на связь 1 июля.

— [Когда я узнала о задержании Екатерины Винниковой], чувство страха, что и меня «заберут», было. Если честно, мне кажется, оно не покидает меня в последний год никогда, — признается Наташа. — Я просто делала, что считала правильным, скажем так.

«Правильным» выпускница ФФСН считает, например, недопустимость насилия со стороны силовых органов. Именно Наташа Григоренко задала Наталье Качановой вопрос об этом на ее встрече со студентами осенью. Еще тогда девушка понимала, что ее могут отчислить.

— Я [к отчислению] давно готова, учитывая, как часто меня приглашают в деканат. Хотя из-за задержания я пропустила только один день. Меня задержали на одном из субботних женских маршей, еще в сентябре. Суд был в понедельник, мне дали штраф в 20 базовых — тот день я и пропустила. Объяснительные, конечно, были. На прошлой неделе — дисциплинарный совет. Сначала сказали, что из-за пропусков. Но я уточнила у старосты и знала, что больше 30 часов у меня не наберется. К тому же сейчас дистанционное обучение: не все преподаватели ведут лекции через официальный сервис БГУ, некоторые пользуются Discord или Zoom — как там отметиться? — рассказывала Наташа в ноябре.

Доучиться у девушки, как понятно по видео, все-таки получилось. Но путь не был самым простым.

— О да, бесед было много, — смеется Наташа. — После выхода статьи обо мне в СМИ был совет профилактики, но никаких итогов по нему мне не сообщили. Думала, что, значит, и выговора нет. Позже оказалось, что все-таки выговор я получила: по почте отправили извещение в письменном виде. В каком-то смысле мне было проще в последние полгода учебы: пар не было, только практика. Но чувствовалось, что все работы нужно делать максимально «чисто», чтобы не было повода ко мне пристать.

Многие преподаватели Наташе помогали и поддерживали ее. Девушка признается, что за это их любит и ценит. Но были и другие моменты, которые омрачили обучение.

— У меня 23 января умерла мама. Я просила университет сделать скидку в связи с этой ситуацией, так как я училась на платном, а мой папа умер три года назад. Мне отказали, — говорит выпускница. — Помог только фонд социальной защиты, но немного. На тот момент мне оставалось сделать еще два взноса, а обучение в вузах подорожало. Не знаю, связано это с политикой или просто в таких ситуациях помощь не предусмотрена…

Согласно «Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимостью обучения студентам БГУ», скидка предоставляется студентам в возрасте 18-23 лет, потерявшим последнего из родителей в период обучения. Наташе 21, то есть скидка для Наташи была положена. Есть только одно «но»: в том же документе говорится, что соискатель скидки не должен иметь непогашенных дисциплинарных взысканий, а также соблюдать Устав БГУ и другие правила университета. По словам девушки, ей просто сказали, что помощь в ее ситуации не предусмотрена:

— Не мне судить, но иметь какие-то «условия» в такой ситуации ужасно. У меня остался, помимо прочего, значительный кредит за квартиру, я говорила об этом. Видимо, значимым обстоятельством является только статья 23.34 (старого КоАП — Прим.ред).

«Еще на подходе к декану заявила, что руку жать не буду»

В чем Наташа собиралась прийти на выпускной, знали только ее подруги.

— Но вообще-то я уже приходила в вышиванке на защиту диплома, — замечает девушка. — Каких-то инструкций в принципе не было. Только девочка, которая организовывала официальную часть, попросила быть нарядными. Хотя ни о каких активностях, так скажем, политических никто особо и не думал. Некоторые ребята просто не пришли на официальный выпускной.

Свои дипломы такие выпускники забрали в деканате позже.

— Сначала я тоже думала так сделать, — признается Наташа. — Но потом решила, что я не хочу заниматься избеганием. Когда я шла навстречу декану [Вадиму Гигину], мне показалось, что он изменился в лице и разозлился. Одна из моих преподавательниц позже сказала мне, что это было издалека заметно. Еще на подходе к декану я заявила, что руку жать не буду. Он сказал что-то вроде «ну и не надо». Хотя потом все равно пытался как-то дернуть меня за руку, когда отдавал диплом. Я увернулась. Ну он был не рад.

Видео с этой ситуацией в Наташином TikTok набрало больше 109 тысяч просмотров. С учетом, что аккаунт она завела 1,5 дня назад и в нем у нее всего несколько видео по 1-3 тысяч просмотров, это много.

— Я завела TikTok, чтобы рассказывать о том, что я знаю по психологии. Хочу открыть свою практику, поэтому делилась своими взглядами, мыслями. А ролик о выпускном я выложила, потому что хотелось, как и многим в этот период, сказать, что я наконец окончила университет. Получилось, что аккаунт «выстрелил» с неожиданной стороны, — говорит Наташа. — Я думала, что могу получить некоторую популярность, но не так быстро и активно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».