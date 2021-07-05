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В РФ деньги пенсионеров предложили отправить на «озеленение» экономики

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  • 5.07.2021, 17:53
  • 3,732
В РФ деньги пенсионеров предложили отправить на «озеленение» экономики

С таким заявлением выступил главный экономист ВЭБ.РФ, управляющего пенсионными накоплениями 38 миллионов россиян.

Средства пенсионных фондов, как частных, так и Пенсионного фонда России, потенциально можно инвестировать в «зеленые» облигации.

Об этом в понедельник на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» заявил Андрей Клепач - главный экономист ВЭБ.РФ, управляющего пенсионными накоплениями 38 миллионов россиян, пишет finanz.ru.

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