В РФ деньги пенсионеров предложили отправить на «озеленение» экономики

В РФ деньги пенсионеров предложили отправить на «озеленение» экономики10
- 5.07.2021, 17:53
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С таким заявлением выступил главный экономист ВЭБ.РФ, управляющего пенсионными накоплениями 38 миллионов россиян.
Средства пенсионных фондов, как частных, так и Пенсионного фонда России, потенциально можно инвестировать в «зеленые» облигации.
Об этом в понедельник на площадке международной промышленной выставки «Иннопром» заявил Андрей Клепач - главный экономист ВЭБ.РФ, управляющего пенсионными накоплениями 38 миллионов россиян, пишет finanz.ru.