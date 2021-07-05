Медики назвали самые полезные продукты для женщин 5.07.2021, 16:04

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Один из продуктов — свекла.

В наше время многие пары испытывают сложности с зачатием ребенка. Рацион питания оказывает влияние на качество яйцеклеток. Диета, богатая минералами, витаминами, полезными жирами и белками подготавливает организм женщины и мужчины к зачатию, пишет medicina.ua.

Авокадо

Авокадо содержит множество полезных веществ. Это отличный источник витамина E, который благотворно влияет на состояние эндометрия – слизистой оболочки матки. Авокадо «помогает» эмбриону имплантироваться в полости матки. Авокадо содержит фолаты, которые предотвращают дефекты нервной трубки плода. Тост из ржаного хлеба с авокадо, посыпанный базиликом и украшенный томатами черри, – идеальный завтрак.

Мускатная тыква

Это один из наиболее вкусных и питательных овощей, который содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также большое количество клетчатки. Мускатная тыква богата бета-каротином, который усиливает выработку гормона прогестерона. Она также увеличивает количество и качество сперматозоидов. Тыкву можно запекать с чесноком, черным перцем и тимьяном или сделать из нее согревающий суп.

Свекла

Свекла – источник антиоксиданта ресвератрола. Кроме того, она улучшает кровоток, и поэтому часто используется спортсменами. Особенно свекла полезна женщинам, проходящим цикл экстракорпорального оплодотворения. Она усиливает кровоснабжение матки, что способствует имплантации эмбриона. Свеклу можно разрезать на четыре части, перемешать с оливковым маслом, бальзамическим уксусом, целыми зубчиками чеснока, орегано, тимьяном или майораном. После этого завернуть в фольгу и запечь в духовке.

Лосось

Лосось – отличный источник белка и омега-3 жирных кислот, которые необходимы для успешного зачатия. В идеале хорошо употреблять в пищу дикий или органический лосось. Рыба отлично сочетается с восточными ароматами. Например, лосось можно приготовить на гриле, полив его соусом терияки.

Гранат

В древней Персии гранаты считались символом фертильности. Они содержат витамин С и К, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Гранаты обладают антираковыми и противовоспалительными свойствами, они полезны для здоровья сердца и костей.

Яйца

Яйца – это один из наиболее питательных продуктов. Ведь они содержат вещества, которых достаточно, чтобы превратить зародыш в цыпленка. Они богаты холином, которые оказывает положительное влияние на развитие плода.

Грецкие орехи

Грецкие орехи снижают риск рака простаты и молочной железы. Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, витамина Е и В. Грецкие орехи можно добавлять в каши и салаты.

Врач также отметила, что для решения проблем с работой органов лучше не прибегать к искусственным витаминам, потому что их прием может нанести вред здоровью. Вместо добавок полезные элементы лучше получать из натуральных продуктов, например, из гипоаллергенного масла авокадо.

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