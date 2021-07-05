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Какой будет погода на неделе

  • 5.07.2021, 16:20
  • 2,114
Какой будет погода на неделе

Прогноз погоды по стране на 6-8 июля.

6 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по западной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела, пишет сайт pogoda.by.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +24..+29°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

7-8 июля погоду будет определять западная периферия скандинавского антициклона, смещающегося с территории Карелии на Московскую область. Установится жаркая погода. Переменная облачность.

7 июля преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +26..+32°С.

8 июля преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +27..+33°С.

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