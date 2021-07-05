Водители Витебскоблавтотранса будут работать за талоны? 16 5.07.2021, 16:32

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Работников заставляют подписывать дополнение к колдоговору.

«Витебский курьер news» сообщает, что в Витебскоблавтотрансе заставляют людей подписывать дополнение к колдоговору, согласно которому люди теперь будут работать за талоны, пишет телеграм-канал «Бор».

Времени на подумать дали до 31 июля. Дополнительное соглашение планируется подписывать 1 августа. Если же водители откажутся, 31 июля они будут уволены в связи с отказом от продолжения работы по новым условиям.

В пункте 8 указано, что заработная плата может быть заменена натуральной, а сумма ее пока не указана. Также не указаны условия и в 12-ом пункте, где должны быть прописаны дополнительные условия.

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