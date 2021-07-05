Как поднять свой иммунитет и защититься от COVID-19 2 5.07.2021, 17:06

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Советы врача.

Чтобы поднять иммунитет и не заболеть коронавирусом, необходимо есть овощи и принимать витамины D и C. Об этом «Апострофу» рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вера Казмирчук.

“Ешьте зелень. Укроп, петрушка, сельдерей, чеснок, лук - все, что хочешь. Сейчас еще массово не идут огурцы и помидоры, но у меня на даче они уже завязываются. Будут на огородах собственные огурцы и помидоры”, - сказала Вера Казмирчук.

Также к коронавирусу особенно восприимчивы люди с высоким уровнем фибриногена. Он характеризуется головокружением, болью в сердце и затрудненным дыханием. Также можно оказаться в больнице из-за пониженного альбумина и белка в организме.

Для профилактики коронавируса можно принимать витамины D и C, если в организме их недостаточно. Однако перед приемом необходимо узнать уровень кортизола.

“Он производится, когда необходимо, когда есть стресс. Это очень важный показатель. Это очень дешево и легко проверить”, - добавляет врач-иммунолог.

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